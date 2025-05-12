Биолог рассказала, почему стоит включить в свой рацион морскую капусту

Биолог Ирина Лялина считает, что морская капуста — настоящий кладезь полезных веществ, который стоит включить в свой рацион. Бурые водоросли ламинарии содержат обширный набор минералов (йод, калий, натрий, серу, медь, магний, железо, фосфор) и витаминов (А, В1, В2, В12, С, D, Е). При этом их концентрация в несколько раз выше, чем в обычной капусте и других овощах.

«Всего в 40 граммах морской капусты содержится суточная норма йода, который к тому же легко усваивается организмом. Потребление ламинарии позволяет восполнить дефицит йода в организме, за счёт чего нормализуется функция щитовидной железы. Успокаивает ЦНС, повышает работоспособность организма, выводит из затяжного стресса», — отметила эксперт.

По словам эксперта, морская капуста также эффективно борется с «плохим» холестерином, очищает стенки сосудов и способствует разжижению крови, сообщает Радио «Комсомольская правда».

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