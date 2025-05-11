Врач усомнилась в полезности бананов

Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используется при их выращивании.

"К сожалению, сегодня настоящих бананов в продаже нет. Все, что есть, в основном в теплых странах выращивают, используя бесконтрольное количество удобрений и химикатов, а для хранения — консервантов, а мы едим это. Поэтому никакой пользы в них, я считаю, нет. Это может быть вкусно, но не полезно. Кроме того, в каждом банане скрыто по 200 калорий. Так что я не советую их есть", — заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

Кроме того, по словам эндокринолога, высокое содержание магния в банане — миф. Поэтому в рационе его лучше заменить на другие продукты.

"Если говорить о магнии, то в банане этого магния кот наплакал, да еще неизвестно, какой он формулы. Чтобы закрыть потребность в магнии, лучше есть кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника, кешью", — добавила Новикова.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала самые опасные для печени продукты.