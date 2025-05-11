Врач назвала семь привычек, которые мешают похудеть

Чаще всего причиной набора веса становятся не возраст и гены, а повседневные привычки, которые кажутся безобидными, написала в своем telegram-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

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Так, бороться с лишним весом, по ее словам, может мешать недостаток сна.

"Хроническое недосыпание нарушает выработку лептина и грелина - гормонов голода и насыщения. В итоге замедляется обмен веществ и тянет на сладкое", - пояснила врач.

Во-вторых, говорит Павлова, не стоит пропускать завтрак. Из-за этого организм начинает стрессовать, переходит в "режим экономии", а значит - сжигает меньше энергии, откладывая ее про запас. В результате становится сложнее поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Не менее вреден малоподвижный образ жизни. Без физических нагрузок мышечная масса уменьшается, а именно мышцы активно сжигают калории даже в покое. Поэтому сидячий образ жизни может привести к замедлению метаболизма, отмечает эндокринолог.

Способствует набору лишнего веса и дефицит белка в рационе. Павлова обратила внимание, что белок - это не только строительный материал, но также - метаболический ускоритель. Его усвоение требует больше энергии. Если в рационе мало белка, то метаболизм может замедлиться.

Привычку мало пить воды тоже можно считать вредной, поскольку даже умеренная нехватка жидкости снижает скорость метаболизма.

Мешают сбросить лишний вес избыток и недостаток кофеина. А вот его умеренное количество, напротив, способно ускорить обмен веществ.

Наконец, лишние килограммы приходят вместе с хроническим стрессом, который заставляет тело запасать жир, особенно в области живота, и мешает нормальному функционированию щитовидной железы, заключила Павлова.