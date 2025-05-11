Чем полезна скандинавская ходьба

Методов, с помощью которых можно гарантированно защититься от деменции, не существует, однако есть разнообразные способы ее профилактики. Самый легкий и приятный среди них назвала эксперт социального проекта «Деменция.net», врач-психиатр Мария Штань.

«Один из безопасных и полезных способов улучшения физического здоровья и профилактики когнитивных заболеваний — скандинавская ходьба, которую также называют северной», — Мария Штань, врач-психиатр.

Психиатр отметила, что во время занятий скандинавской ходьбой задействуются практически все мышцы: не только ноги, бедра и тазовая область, но и плечевой корпус, а также руки. Кроме того, во время тренировки улучшается кровообращение, а внутренние органы, в том числе и мозг, начинают получать больше кислорода. В результате этого, отметила врач, улучшаются когнитивные функции, такие как память и концентрация внимания.

Штань добавила, что главный секрет эффективности скандинавской ходьбы — выполнение движений с правильной амплитудой. От нее зависит степень насыщения тканей, в том числе и мозга, кислородом.