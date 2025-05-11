Диетолог назвал пять самых абсурдных диет в истории

Эти диеты могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода. Диетолог, терапевт, нефролог Регина Ахуньянова, известная также как Регина Доктор, назвала пять самых нелепых в истории диет.

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Диета на ватных шариках. Она была популярна среди моделей, которые если пропитанные соком цитрусовых ватные шарики. Они утверждали, что такой метод помогает им чувствовать сытость без потребления калорий.

«Этот метод может привести к серьёзным проблемам с пищеварением и даже к летальному исходу».

Метод «Спящая красавица». Эта диета основана на идее сокращения суточного объёма еды путём увеличения продолжительности сна. Иногда девушки принимали сильные препараты, чтобы спать дни напролёт. Подобный подход чреват нарушением метаболизма, падением иммунитета и тяжёлыми последствиями для нервной системы.

Детское питание вместо взрослого. Известные актрисы увлекались идеей замены обычной еды детскими пюре и кашами. Действительно, такая еда малокалорийна, но не сбалансирована по микроэлементам и витаминам для взрослых.

Диета с помощью глистов. В погоне за идеальной фигурой некоторые решались заразить себя гельминтами, надеясь, что паразиты съедят лишнюю пищу. Результат: интоксикация организма, тяжелейшее поражение внутренних органов и риск смертельного исхода.

Диета на энергетических напитках. Новая Зеландия потрясла мир историей женщины, которая пила по 14 банок энергетика в день. Это был весь её суточный рацион. За короткое время ей удалось потерять 45 килограммов, но цена этому оказалась высока: тяжёлый сердечный приступ поставил жизнь пациентки под угрозу.