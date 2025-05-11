Офтальмолог рассказала, какие продукты значительно ухудшают зрение

Продукты с высоким содержанием сахара, колбасные изделия и пища с трансжирами вызывают глазные заболевания. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Наталья Шилова.

По ее словам, на глаза негативно воздействуют сладкие газированные напитки и любой сахар, который дополнительно добавляют в продукты.

"Быстрый всплеск глюкозы в крови "закармливает" мельчайшие сосуды сетчатки. Сахарные молекулы прилипают к белкам, после чего стенки капилляров теряют эластичность. Все это приводит к диабетической ретинопатии (поражение сетчатой оболочки глаза. – Прим. ред.), ранней катаракте и ускоренному старению всех структур глаза", – рассказала Шилова.

Врач порекомендовала употреблять до 25 граммов добавленного сахара в сутки. Исходя из этой нормы, например, банку лимонада можно выпивать не чаще двух раз в неделю.

"В свою очередь, колбаса, бекон и сосиски – это нитрит содержащие переработанные продукты. Нитриты и нитраты используют, чтобы придать изделиям аппетитный розовый цвет. Однако эти вещества образуют нитрозамины – соединения, которые повреждают эндотелий капилляров и микрососуды сетчатки".

Эксперт добавила, что высокое содержание соли в колбасных изделиях повышает внутриглазное давление, что чревато развитием глаукомы. Употреблять такие продукты можно раз в неделю и не более 40–50 граммов.

Картофель фри и другая пища, приготовленная на многократно разогретом масле, тоже вредит глазам.

"Повторное нагревание масла приводит к образованию в нем трансжиров и перекисных липидов. Они провоцируют хроническое воспаление и съедают защитный пигмент центра сетчатки, что ускоряет развитие возрастной макулярной дегенерации (неспособность различать мелкие детали. – Прим. ред.), снижению контрастности и остроты зрения", – предостерегла врач.

Таким образом, порцию картофеля фри разрешено съедать не чаще раза в неделю, заключила Шилова.

Ранее врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина рассказала, что теннис, бадминтон, дартс и волейбол улучшают зрение. Во время такого спорта глаза попеременно расслабляются и напрягаются, что является отличной тренировкой для глазных мышц.