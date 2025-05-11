«Некрасиво, плохо, немодно». Почему россияне продолжают толстеть

Каждый четвертый взрослый россиянин страдает ожирением, а избыточный вес имеет более половины населения. Несмотря на то что в России впервые за несколько лет наметилась тенденция к снижению числа экстремально полных, люди с лишним весом составляют почти треть от общей массы умерших. Такие данные были озвучены на научном симпозиуме «Ожирение — глобальный вызов XXI века». Почему россияне продолжают толстеть, чем это опасно и в каких регионах больше всего полных — в материале «Ленты.ру».

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Почему россияне толстеют

«У нас в стране нет моды на здоровый образ жизни», — сокрушается в своем докладе главный диетолог России, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, против россиян работают повышение благосостояния, достаточно дешевая пища, доступность любых продуктов и реклама. Последняя показывает россиянам разные вкусности, состоящие из жира и сахара, и многим просто не хватает силы воли противостоять всем этим соблазнам.

Вместе с тем ученые подсчитали, что если человек будет потреблять хотя бы 40 лишних килокалорий в день (при средней рекомендуемой норме в две тысячи килокалорий), то за год прибавит два лишних кило. 40 же килокалорий, а то и больше, можно съесть совершенно незаметно — это лишний бутерброд с маслом, чай с несколькими ложками сахара или неполный стакан сладкой газировки. В одном пирожном может оказаться уже 300-500 килокалорий.

«Мы все должны сплотиться, — призвал академик Тутельян. — Мы должны убедить близких в семье и своих друзей, что лишний вес и ожирение — некрасиво, плохо, немодно. И мы это должны вбить в головы с самого раннего возраста нашим детям».

На этом фоне средний вес россиян увеличивается — людей с избыточной массой тела становится все больше. Причем мужчины набирают вес чуть быстрее женщин. Ускорившееся ожирение мужчин — еще одна тенденция, которую зафиксировали в ФИЦ питания. Раньше российские женщины значительно опережали мужчин в наборе веса.

Однако впервые за несколько лет ученые заметили тенденцию сокращения количества экстремальных толстяков в России. Если в 2018 году ожирение фиксировалось у 17,8 процента мужчин, то в 2023-м их стало 16 процентов. Количество чрезвычайно тучных женщин сократилось на четыре процента.

Кого считают толстым?

Всемирная организация здравоохранения определяет избыточный вес и ожирение у взрослых по индексу массы тела (ИМТ), который можно вычислить путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах. ИМТ 25 и выше — избыточный вес, 30 и выше — ожирение. Однако этот метод не всегда точен. Например, для спортсменов он не подходит. Когда ИМТ непоказателен, дополнительно измеряют окружность талии: более 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин — повод для беспокойства. Есть и более простой способ: если складка на животе при захвате двумя пальцами толще двух сантиметров, стоит задуматься о лишнем весе.

Чем опасен лишний вес

По словам академика РАН, директора института питания Владимира Никитюка, почти 28,5 процента смертей в России вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями — патологиями, возникающими из-за лишнего веса.

При этом многие до сих пор воспринимают лишний вес только как эстетическую проблему, не осознавая его связи с серьезными заболеваниями. Алла Погожева, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и эпидемиологии питания Федерального научно-исследовательского центра питания и биотехнологии, отмечает, что вклад неправильного питания в возникновение алиментарно-зависимых заболеваний составляет примерно 30-55 процентов вместе с другими факторами, такими как негативная внешняя среда, генетика, травмы. К таким заболеваниям относятся диабет второго типа, атеросклероз, гипертония, остеопороз, подагра и рак.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России в ЦФО Хайдерь Шарафетдинов, в свою очередь, отметил, что ожирение отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье, повышает риск развития сахарного диабета второго типа и сосудистых заболеваний, способствует росту артрита, а также некоторых видов рака, деменции и болезни Альцгеймера.

Соцопросы показывают, что более половины россиян имеют представление о принципах здорового питания, но у них отсутствует мотивация следовать им. Более 60 процентов опрошенных не придерживаются режима питания, едят один-два раза в день, 18 процентов предпочитают плотный ужин перед сном, а 22 процента питаются всухомятку.

Что едят россияне

62 процента взрослых россиян имеют избыточную массу тела и ожирение, объявили в ФИЦ питания. Среди детей таких 17 процентов. Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» профессор Александр Батурин уверен, что главная причина в беспорядочном рационе россиян.

«Мы любим жирненькое, сладкое, не можем отказаться от наших привычек — досаливать и пересаливать, — поясняет Батурин. — Россияне съедают соли почти в два раза больше, чем положено. И, по данным опросов, половина взрослых не считают, что это вредно».

А вместе с тем ученые заметили, что тот, кто досаливает пищу практически всегда, имеет более высокие параметры массы тела, то есть значительно толще своего окружения.

В среднем россияне употребляют сахара на 288 процентов больше нормы, сливочного масла — на 160 процентов, сметаны и сливок — на 220 процентов. В повседневном питании часто не хватает продуктов растительного происхождения: овощей, фруктов, круп и особенно бобовых.

Овощи в рационе россиян составляют всего 26 процентов от рекомендуемой нормы, а картофеля мы едим 37 процентов от необходимого количества. По словам Батурина, если речь не идет о картофеле фри, то это прекрасный продукт, который не только помогает выжить, но и обеспечивает здоровье.

При этом среднестатистический россиянин съедает в три раза больше мясных изделий, чем японец. Однако это в основном переработанное мясо — колбаса и сосиски, которые содержат много жиров и соли. А вот натурального мяса мы едим всего лишь 23 процента от нормы.

И у полных, и у худых отмечается большой дефицит витаминов С, В1, В2, В6, А, Е, фолиевой кислоты, бета-кератина и других. А также недобор макро- и микроэлементов (кальция, железа, йода, фтора, цинка, селена и других).

Где в России больше всего людей с ожирением

Профессор Батурин на основе данных Росстата за 2023 год составил рейтинг регионов по уровню ожирения. В числе самых проблемных территорий, где ожирением страдают от 35 до 40 процентов населения, оказались Еврейская автономная область, а также Псковская, Оренбургская, Тамбовская и Тверская области.

Самым «худым» регионом оказалась Чукотка, за ней следует Чечня. Третье место заняла Москва, далее расположились Астраханская область и Севастополь.

В отличие от многих стран мира, где тучных людей больше среди бедных, в России наблюдается иная тенденция. Доля граждан с избыточным весом выше среди обеспеченных россиян, в то время как стройных людей значительно больше среди тех, кто имеет невысокий уровень дохода. Однако число тех, кто страдает от серьезного ожирения, значительно выше в группе испытывающих недостаток средств на покупку продуктов питания, одежды и лекарств.

Как правильно худеть

«Сейчас потеплело, и к диетологам пошли женщины с лишним весом. Многие говорят: "Хочу срочно похудеть к лету", — рассказывает руководитель научного направления "Оптимальное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" профессор Александр Батурин. — Но так просто нельзя делать. Вес копился три-четыре года, а вы хотите его сбросить за 3-4 недели. Организм перестроился, значит, метаболизм нужно настроить по-новому, чтобы он привыкал к новой жизни».

Диетологи подчеркивают, что похудение — процесс, который не терпит спешки. Главные принципы похудения — систематичность и постоянное выполнение рекомендаций. То есть для успешного похудения необходима смена образа жизни.

Замдиректора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по научной и лечебной работе Антонина Стародубова перечислила основные критерии эффективности диетотерапии:

«Это умеренное снижение массы тела до одного килограмма в неделю на фоне компенсации последующих метаболических и гормональных нарушений».

Причем такой темп похудания рекомендуется поддерживать три-шесть месяцев, а затем диетологи вместе с пациентом должны не меньше года работать над «удержанием» достигнутого веса.