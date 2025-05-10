В чем разница между пробиотиками и пребиотиками

Названия "пробиотики" и "пребиотики" часто путают, однако они означают совершенно разные вещи, пишет в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова. При этом и те, и другие важны для здоровья кишечника, а значит, и для иммунитета и обмена веществ.

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Как разъяснила эндокринолог, пробиотики - это живые бактерии, которые должны приносить пользу организму. Предполагается, что они помогают восстановить микробиом, особенно после приема антибиотиков или при синдроме раздраженного кишечника.

Пробиотики, по словам доктора, содержатся в таких продуктах, как йогурт с живыми культурами, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо (соевая паста), темпе (ферментированные соевые бобы).

Пребиотиками называют пищу для хороших бактерий. Это перевариваемые и неперевариваемые пищевые волокна, которые стимулируют рост и активность пробиотиков.

Пребиотиками богаты чеснок, лук, бананы (особенно зеленые), спаржа, цельный овес, цикорий, топинамбур, да и все овощи и фрукты.

"Пробиотики без пребиотиков работают хуже. Это как посадить полезные бактерии в почву - но не поливать их. Поэтому здоровый микробиом требует и тех, и других", - отметила Зухра Павлова.

Ранее исследователи подтвердили, что одним из мощных пробиотиков является квашеная капуста.