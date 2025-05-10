Щитовидная железа — важный орган эндокринной системы человека, отвечающий за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, температуру тела, работу сердца и другие важные процессы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елена Соломатиной, какие продукты негативно влияют на функционирование железы.

При заболеваниях щитовидной железы нужно максимально исключить продукты, которые оказывают системное неблагоприятное действие на организм, подчеркнула специалист. Это продукты с повышенным количеством:

трансжиров;

консервантов;

эмульгаторов;

добавок, усиливающих вкус.

Также необходимо ограничить:

жареную пищу;

копченую;

слишком соленую.

Эти продукты вредны не только для людей с заболеваниями щитовидной железы, но и для полностью здорового организма. Они вызывают окислительный стресс, а также способствуют разрушению организма и обострению заболеваний щитовидной железы, — предупредила Соломатина.

Еще работу щитовидки нарушают крестоцветные продукты, такие как:

капуста;

редиска;

редька.

Все они содержат глюкозинолаты и тормозят выработку гормонов щитовидной железы. Но это зависит от их количества в рационе питания, — уточнила диетолог. — Совсем бояться этих овощей точно не стоит. Можно без опасений съесть салат из капусты и не переживать, что сразу же заблокируется синтез гормонов щитовидной железы. Однако эти продукты лучше не употреблять в сыром виде и не переедать их. Безусловно, если человек с заболеванием щитовидной железы будет съедать килограмм капусты в день, то это негативно скажется на работе данного органа и усугубит течение болезни.

По словам Соломатиной, при аутоиммунном тиреоидите (хроническом воспалительном заболевании щитовидной железы аутоиммунного генеза — прим. «ВМ») не рекомендуется есть йодосодержащие продукты, например:

водоросли;

морскую рыбу.

Кроме того, бывает, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы развиваются совместно с другими проблемами, такими как непереносимость глютена. Поэтому нужно ограничить хлебобулочные изделия в рационе питания, сообщила Соломатина.

На сегодняшний день глютен добавляют практически во все хлебобулочные изделия в качестве улучшителя вкуса, чтобы придать хорошую текстуру продуктам. Если есть его в большом количестве, то глютен может негативно повлиять на течение заболеваний щитовидной железы, — предостерегла специалист.

По мнению диетолога, также важно помнить, что «возбуждающие» продукты нужно есть в ограниченном количестве. Среди них:

крепкий кофе;

острая пища;

специи.

Особенно при перепадах настроения, тревожности, нервозности и бессоннице, которые часто сопровождают заболевание щитовидной железы, — добавила Соломатина. — А если у человека есть гипотиреоз, склонность к лишнему весу, то нужно убрать из рациона продукты с повышенной калорийностью и высоким содержанием жиров.

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