Здоровые сосуды и ЖКТ: эти продукты против воспалений нужно есть постоянно

Мало следить за калориями, балансом белков, жиров и углеводов, недостаточно мониторить уровень содержания витаминов и микроэлементов — очень важно учитывать и то, как еда влияет на ваше состояние. Воспаление — это естественная реакция организма на раздражители, но если оно становится хроническим, это может привести к проблемам со здоровьем: от преждевременного старения до сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний. Диета играет тут ключевую роль, а некоторые продукты обладают мощными противовоспалительными свойствами. Разобрались в вопросе вместе с нутрициологом Еленой Мухиной. Вот что должно быть на столе постоянно.

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Лосось и жирная рыба

Главное богатство лосося, скумбрии, сардин и форели — это омега−3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление на клеточном уровне. Они помогают снизить риск сердечных заболеваний, поддерживают здоровье суставов и даже улучшают настроение. Если рыба в рационе бывает редко, обратите внимание на добавки с рыбьим жиром.

Куркума

Ярко-желтая пряность, знакомая по блюдам индийской кухни, содержит куркумин — мощный природный антиоксидант и противовоспалительное средство.

«Чтобы усилить его действие, сочетайте куркуму с черным перцем — он помогает активным веществам лучше усваиваться», — советует эксперт.

Ягоды

Черника, малина, клубника и ежевика богаты антоцианами — пигментами, которые нейтрализуют воспалительные процессы в организме. Они не только защищают клетки от повреждений, но и помогают регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно при хронических воспалениях.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа — настоящие суперфуды, содержащие полезные жиры, клетчатку и антиоксиданты.

«Они помогают снизить уровень воспалительных маркеров в крови и укрепляют сердечно-сосудистую систему», — говорит нутрициолог.

Оливковое масло

Нерафинированное оливковое масло первого отжима — это источник полезных мононенасыщенных жиров и полифенолов, которые обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Достаточно 1–2 столовых ложек в день, чтобы получить пользу. Главное — не подвергать его сильному нагреву, иначе часть полезных веществ разрушается.

Зеленые листовые овощи

Шпинат, капуста кейл, руккола и другая зелень насыщены витаминами, минералами и фитонутриентами, снижающими воспалительные процессы. Они поддерживают здоровье кишечника, который играет ключевую роль в иммунной системе и общем состоянии организма.

Темный шоколад

Хорошая новость: какао-бобы содержат флавоноиды, которые помогают бороться с воспалением. Главное — выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70% и без лишнего сахара, ведь он, напротив, провоцирует воспалительные процессы.