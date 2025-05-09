Правда ли, что жители новостроек чаще болеют

Жители новостроек могут чаще сталкиваться с простудными и аллергическими заболеваниями. Это связано с тем, что новые дома строятся постепенно, и в тех корпусах, где люди уже живут, оседает пыль и грязь от стройки, рассказала Банки.ру врач-терапевт Университетского клинического центра им. В. В. Виноградова (филиал) РУДН Мария Степанова.

«Это пыль, грязь, это большие машины. Плюс люди, въезжающие в новостройку, делают ремонт, возят цемент на лифтах, оставляют на лестничных клетках. В воздухе оседает большое количество пылевых частиц и попадает в легкие», — пояснила Степанова.

Простуды и аллергия у жителей новых домов также могут быть связаны с неправильной работой общедомовой вентиляции. Кроме того, из-за некачественного строительства и повышенной влажности в первые годы после постройки в домах может появиться плесень, отметила медик.

Степанова рекомендовала аллергикам использовать лицевые маски для защиты органов дыхания от пылевых частиц, чаще бывать на воздухе, выбирая для прогулок парки и лесные массивы, промывать нос солевыми растворами с ромашкой или пантенолом, после пребывания на улице, где ведется строительство, мыть руки, умывать лицо и высмаркивать нос.

«Еще я бы рекомендовала чаще чистить домашние кондиционеры в новостройках. Вызывать мастера не раз в год, а чаще. Кондиционеры могут казаться чистыми, но фильтры там могут быть грязными», — предупредила эксперт.

Ранее о причинах частых болезней жителей новостроек высказался доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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