Простой тест на гибкость пальцев может определить риск заболевания легких

Чрезмерная гибкость пальцев и суставов может указывать на повышенный риск развития опасных респираторных заболеваний, включая астму и обструктивное апноэ во сне. Об этом предупреждает доктор Тейлор Голдберг, мануальный терапевт из Колорадо.

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Соединительная ткань, состоящая из коллагена и эластина, формирует каркас для органов, мышц и суставов. В лёгких она составляет до 25% их массы, обеспечивая стабильность дыхательных путей. Её ослабление, как объясняет Тейлор Голдберг, нарушает механику дыхания, повышая риск коллапса дыхательных путей и хронических проблем.

Для диагностики гиперподвижности используется система тестов Бейтона, включающая девять простых действий, каждое из которых оценивается в один балл. Вот некоторые из основных критериев теста:

сгибание мизинца назад на 90°;

касание большим пальцем предплечья;

разгибание локтей или коленей более чем на 10°;

размещение ладоней на полу при прямых коленях.

Полученная сумма позволяет определить степень гиперподвижности. Если взрослый набирает пять и более баллов из девяти, врач может заподозрить проблему. Для детей эта граница немного выше — шесть баллов. У небольшого числа этих людей гибкость вызвана состоянием, известным как синдром Элерса-Данлоса (СЭД).