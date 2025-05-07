Как предотвратить искривление спины с возрастом

С годами у нас часто меняется осанка: плечи округляются, голова наклоняется вперёд и спина начинает изгибаться. Медицинский термин для обозначения искривлённой спины - кифоз.

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Здоровый позвоночник имеет удлинённую S-образную форму. Поэтому искривление в верхней его части - это норма. Однако когда этот изгиб становится чрезмерным и фиксированным (то есть вы не можете стоять прямо, даже если стараетесь), то это может указывать на проблему.

Одна из распространённых причин искривления спины - плохая осанка. Постуральный кифоз развивается со временем из-за мышечного дисбаланса. Особенно такое встречается у молодых людей, которые много времени проводят, сгорбившись над столом, в кресле или глядя в телефон. К счастью, это можно исправить с помощью правильных упражнений, растяжек и осознанного поддержания осанки.

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У пожилых часто развивается возрастной кифоз или гиперкифоз. Происходит обычно это из-за износа позвоночника, включая компрессионные переломы позвонков (крошечные трещины в костях позвоночника). Чаще всего эти трещины вызваны остеопорозом. В данном случае дело уже не только плохой осанке, но и в структурных изменениях позвоночника.

Лучший способ предотвратить искривление спины - поддерживать кости крепкими, мышцы активными и осанку под контролем. Это значит, что вам нужно регулярно выполнять силовые упражнения, особенно направленные на мышцы верхней части спины, уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, получать достаточное количество белка, кальция и витамина D, отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя. Обращайте также внимание на осанку, когда сидите и стоите. Располагайте голову над плечами, а плечи над бёдрами. Это уменьшит нагрузку на позвоночник.

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