Вред и польза лекарственного растения гинкго билоба

По данным ВОЗ, примерно 25 процентов современных лекарственных препаратов производятся на основе растений, используемых в традиционной медицине. Гинкго билоба — одно из них. Подробнее о его лечебных свойствах, противопоказаниях, побочных эффектах и способах применения — в материале «Ленты.ру».

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Что такое гинкго билоба

Гинкго билоба (или гинкго двулопастный) — это дерево, относящееся к семейству гинкговых. Оно — единственный современный представитель своего рода, считается живым ископаемым, поскольку его предки существовали более 200 миллионов лет назад, еще в эпоху динозавров.

Гинкго билоба растет в основном в Китае, именно там оно и зародилось. Однако в дикой природе это дерево встречается уже крайне редко. В большинстве случаев его выращивают искусственно — для озеленения городских территорий. Ведь, помимо лечебных свойств, гинкго билоба известно своей уникальной способностью выживать практически в любых условиях, в том числе в загрязненной городской среде. Этому дереву почти не страшны заболевания и вредители. А потому его можно встретить в парках, садах и вдоль улиц крупных городов Китая, Японии, Кореи и некоторых стран Европы. Гинкго билоба предпочитает солнечные места и не требует особого ухода.

Ботаническое описание

Размер. Крупное дерево высотой до 30-40 метров и диаметром ствола до двух метров в природе. В культурной среде высота дерева обычно достигает 10-15 метров.

Крупное дерево высотой до 30-40 метров и диаметром ствола до двух метров в природе. В культурной среде высота дерева обычно достигает 10-15 метров. Корни. Мощная корневая система, включающая как поверхностные, так и глубокие корни, что способствует его устойчивости к ветрам и загрязнению.

Мощная корневая система, включающая как поверхностные, так и глубокие корни, что способствует его устойчивости к ветрам и загрязнению. Листья. Листья гинкго билоба уникальны, имеют двулопастную форму (в виде веера или фанфары) с характерными жилками, которые расходятся от черешка. Ярко-зеленые летом, а осенью приобретают золотисто-желтый цвет. Содержат большое количество биологически активных веществ.

Листья гинкго билоба уникальны, имеют двулопастную форму (в виде веера или фанфары) с характерными жилками, которые расходятся от черешка. Ярко-зеленые летом, а осенью приобретают золотисто-желтый цвет. Содержат большое количество биологически активных веществ. Цветки. Гинкго билоба — растение с раздельнополым цветением (дихазиальное), то есть на одном дереве могут быть только мужские или только женские цветки. Мужские цветки — желтоватые сережки, появляются весной. Женские цветки — одиночные, зеленоватые, сидят на коротких побегах.

Гинкго билоба — растение с раздельнополым цветением (дихазиальное), то есть на одном дереве могут быть только мужские или только женские цветки. Мужские цветки — желтоватые сережки, появляются весной. Женские цветки — одиночные, зеленоватые, сидят на коротких побегах. Плоды. Костянки с мясистой оболочкой, которая при созревании выделяет неприятный запах (напоминающий тухлое мясо). Внутри плода находится твердая косточка. Семена, содержащиеся внутри плодов, считаются съедобными после удаления оболочки и термической обработки.

Костянки с мясистой оболочкой, которая при созревании выделяет неприятный запах (напоминающий тухлое мясо). Внутри плода находится твердая косточка. Семена, содержащиеся внутри плодов, считаются съедобными после удаления оболочки и термической обработки. Корковая часть. Кора дерева светло-серая или коричневая, на старых деревьях может трескаться.

Кора дерева светло-серая или коричневая, на старых деревьях может трескаться. Сезонность. Листопадный вид — в осенний период растение теряет листья.

История использования гинкго билоба

Гинкго билоба был известен в Китае еще около 3000 лет до нашей эры. Его использовали как декоративное растение (предполагается, что эти деревья высаживали вокруг монастырей буддийские монахи), а также в традиционной китайской медицине. Листья и семена гинкго применялись для лечения самых разных заболеваний, включая проблемы с дыхательной системой, ухудшение памяти и циркуляции крови.

В Японии и Корее гинкго тоже использовали с древности. В Стране восходящего солнца оно даже стало символом долголетия и прочности, и до сих пор часто встречается в культовых местах: храмах и святилищах.

В Европу и Северную Америку гинкго билоба завезли в XVIII веке. Там его тоже активно выращивали в садах и парках благодаря уникальной форме и долговечности растения. В XIX веке начались первые научные исследования его свойств. Однако значительный интерес к гинкго как лекарственному растению возник лишь в XX веке, после того как в Европе стали проводить клинические исследования экстракта гинкго.

Сегодня гинкго билоба активно используется в фитотерапии и фармацевтической промышленности.

Химический состав гинкго билоба

Химический состав листьев и семян гинкго билоба, которые и используются в лечебных целях, очень разнообразен. Основные компоненты включают:

Флавоноиды (кверцетин, камферол, изорамнетин). Это один из главных классов химических соединений, содержащихся в листьях гинкго билоба. Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Терпеновые лактоны. Обладают множеством полезных свойств, включая улучшение кровообращения и нейропротекторные эффекты. Наиболее известные терпеновые лактоны. Органические кислоты. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Липиды. Листья гинкго содержат жирные кислоты, которые могут быть полезны для общего состояния здоровья. Некоторые токсичные вещества, включая гликозиды, которые могут вызвать отравление при употреблении в больших количествах. Аминокислоты. Они играют важную роль в метаболизме растений. Танины. Их отличительная черта — вяжущие свойства, противовоспалительное и антибактериальное действие. Полисахариды. Они способны поддерживать иммунную систему. Эфирные масла. Могут иметь ароматические и антисептические свойства.

Этот сложный химический состав объясняет широкий спектр лечебных свойств гинкго билоба.

Лечебные свойства гинкго билоба

Каков же эффект применения гинкго билоба?

Улучшение памяти и когнитивных функций

Гинкго билоба считается эффективным средством для улучшения мозгового кровообращения и снабжения мозга кислородом и глюкозой, что стимулирует умственные способности. Это особенно полезно при возрастных изменениях: снижении памяти и концентрации, нарушениях сна (в частности при бессоннице) и головных болях.

Защита клеток организма

Листья гинкго содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды и терпеновые лактоны, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, тем самым защищая клетки организма от повреждений.

Улучшение циркуляции крови

Гинкго билоба может способствовать расширению сосудов и улучшению кровообращения, что особенно полезно при таких заболеваниях, как варикозное расширение вен или болезнь Рейно (спазм периферических капилляров).

Снижение уровня тревожности и депрессии

Некоторые исследования показывают, что гинкго билоба может оказывать положительное влияние на психоэмоциональное состояние, помогая снизить интенсивность тревоги и депрессии.

Поддержка при заболеваниях глаз

Гинкго билоба может улучшать кровообращение в глазах, что полезно при глаукоме, возрастной дегенерации макулы и других нарушениях зрения.

Противовоспалительное действие

Противовоспалительные свойства гинкго могут быть полезны при таких заболеваниях, как артрит, астма и других воспалительных процессах.

Противопоказания и побочные эффекты

Гинкго билоба, несмотря на свои лечебные свойства, имеет ряд противопоказаний и может вызывать побочные эффекты, особенно при неправильном применении.

Перед началом приема гинкго билоба важно проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Аллергия

Если у человека есть аллергия на гинкго или другие растения, содержащие флавоноиды, то ему следует избегать использования этого растения, так как это может вызвать аллергические реакции, в частности кожные высыпания, зуд или отеки.

Беременность и кормление грудью

Гинкго билоба не рекомендуется использовать во время беременности и кормления грудью. Его безопасность в этих периодах не была достаточно изучена, а значит, существует риск воздействия на развитие плода или младенца.

Проблемы с кровью

Гинкго билоба может увеличивать риск кровотечений, поскольку, как уже говорилось, воздействует на агрегацию тромбоцитов и улучшает кровообращение. Это особенно важно помнить людям, страдающим:

Гемофилией (хроническая кровоточивость);

Тромбоцитопенией (низкий уровень тромбоцитов);

Расстройствами свертываемости крови.

Кроме того, следует соблюдать осторожность тем, кто принимает антикоагулянты (например, варфарин) или другие препараты, разжижающие кровь (аспирин, клопидогрель). Гинкго может усиливать действие этих препаратов и увеличивать риск кровотечений.

Расстройства ЖКТ

Гинкго может вызывать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноту, диарею, боли в животе или вздутие. Людям с язвой желудка или гастритом важно использовать гинкго с осторожностью или вовсе избегать его применения.

Эпилепсия

У пациентов с эпилепсией гинкго билоба может повышать риск возникновения судорог. Это связано с возможным воздействием экстрактов гинкго на нейропередачу. Поэтому людям с эпилепсией стоит принимать препараты на основе гинкго под строгим контролем врача.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Гинкго билоба часто используется для улучшения кровообращения, людям с аритмией или низким давлением (гипотонией) нужно быть бдительными при приеме этого растения, так как его действие может влиять на давление и пульс.

Детский возраст

Гинкго не рекомендуется давать детям, особенно до 12 лет, без консультации с врачом.

Период перед хирургическими операциями

Из-за способности гинкго разжижать кровь и повышать риск кровотечений, его следует прекратить принимать минимум за две недели до планируемой операции, чтобы избежать осложнений в ходе или после хирургического вмешательства.

Взаимодействие с лекарствами

Гинкго билоба может взаимодействовать с рядом медикаментов, что усиливает или ослабляет их действие. Особое внимание стоит уделить:

Антикоагулянтам;

Антидепрессантам;

Препаратам, снижающим давление;

Противосудорожным препаратам.

Побочные эффекты

Хотя гинкго билоба считается безопасным при правильном применении, его прием может вызвать некоторые побочные эффекты, особенно при длительном использовании или в случае передозировки.

Нарушения желудочно-кишечного тракта

Гинкго может вызывать различные диспепсические расстройства, включая тошноту, рвоту, боли в животе, вздутие, диарею. Риски повышаются при употреблении необработанных семян растения, так как именно в них содержатся токсичные вещества.

Головная боль и головокружение

Одним из побочных эффектов гинкго может быть головная боль или головокружение, шум в ушах.

Аллергические реакции

Симптомы могут включать кожные высыпания, зуд, отеки (особенно лица или губ), затрудненное дыхание (при тяжелых аллергических реакциях).

Если появляются признаки аллергии, необходимо немедленно прекратить использование препарата и обратиться к врачу.

Кровоточивость

Гинкго билоба может увеличивать риск кровотечений, так как растение оказывает влияние на агрегацию тромбоцитов. Это может привести к появлению большего количества синяков на теле, носовым кровотечениям, продолжительным менструациям, кровотечениям после травм или хирургических вмешательств.

Сердечные проблемы

У некоторых людей гинкго может вызывать тахикардию (учащенное сердцебиение) или аритмию.

Способы применения гинкго билоба

БАДы

Наиболее распространенный способ применения гинкго билоба — это прием его в составе биологически активных добавок (БАДы). Эти препараты обычно продаются в виде таблеток, капсул, жидких экстрактов или настоек. Их, как правило, принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды.

Если врачом не назначен другой режим дозирования, следует придерживаться тех рекомендаций по приему, что написаны в инструкции к препарату. Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации специалиста.

Чай из листьев гинкго билоба

Высушенные листья гинкго билоба могут использоваться для приготовления чая. Такой напиток помогает улучшить циркуляцию крови и может быть полезен для общего укрепления организма.

Для приготовления чая из гинкго обычно заливают одну-две чайные ложки высушенных листьев 200 миллилитрами горячей воды и настаивают 5-10 минут. Чай лучше пить не более одного-двух раз в день независимо от приема пищи.

Семена гинкго билоба

Семена нужно принимать с особой осторожностью, так как они содержат токсичные вещества.

Семена чаще всего употребляют в виде порошка или после термической обработки (жареные или вареные). При этом количество семян должно быть строго ограничено, так как чрезмерное их употребление может вызвать отравление.

Мази и кремы

Вместе с тем гинкго билоба может быть компонентом мазей и кремов, которые применяются для улучшения кровообращения и уменьшения воспалений. Такие препараты используются, например, для лечения заболеваний кожи или суставов.

Ингаляции и ароматерапия

Эфирные масла, полученные из гинкго билоба, иногда применяют в ароматерапии — для улучшения настроения и снятия стресса. Кроме того, эфирные масла можно использовать для ингаляций, нацеленных на улучшение работы дыхательных путей.

Мнение науки

Научное сообщество признает потенциал фитотерапии — лечения травами и растениями — но отмечает, что самостоятельное применение растений несет с собой немалые риски. Поэтому так важно не пренебрегать консультациями врачей.

Кроме того, необходимо понимать, что фитотерапия может лишь дополнять научно доказанные методы лечения, но никак не заменять их.