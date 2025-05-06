Пять простых продуктов, которые снижают давление

Известно, что избыток соли в пище - это один из факторов, которые приводят к гипертонии. А какие продукты, наоборот, помогают снизить артериальное давление? Терапевт Дмитрий Киселев назвал пять простых и недорогих продуктов, которые помогут взять давление под контроль.

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"Все ищут альтернативные способы повлиять на свое АД совместно с регулярным приемом гипотензивной терапии. Обычно я советую пациентам включить в рацион некоторые продукты", - пишет доктор Киселев в своем Telegram-канале.

Вот топ-5 простых и недорогих продуктов:

Свекла

Как работает: В ней есть нитраты, которые превращаются в оксид азота, благодаря чему сосуды расслабляются, давление стабилизируется.

В ней есть нитраты, которые превращаются в оксид азота, благодаря чему сосуды расслабляются, давление стабилизируется. Противопоказания: Если проблемы с почками, много свеклы есть не стоит - в ней много оксалатов.

Банан

Как работает: Калий выводит лишнюю соль и воду, и это помогает стабилизировать давление.

Калий выводит лишнюю соль и воду, и это помогает стабилизировать давление. Противопоказания: Диабетикам нужно быть осторожнее, так как банан сладкий.

Темный шоколад (от 70% какао)

Как работает: Флавоноиды улучшают эластичность сосудов. Только не надо жадничать - пары долек вполне достаточно.

Флавоноиды улучшают эластичность сосудов. Только не надо жадничать - пары долек вполне достаточно. Противопоказания: Их практически нет, разве что если вы просто не люите шоколад.

Гранат

Как работает: Антиоксиданты снижают уровень холестерина, защищая сосуды.

Но если пьете гранатовый сок, разбавляйте водой - избыток кислоты вреден для зубной эмали.

Чеснок