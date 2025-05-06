Пять простых продуктов, которые снижают давление

Терапевт Киселев назвал топ-5 простых продуктов, которые снижают давление
Известно, что избыток соли в пище - это один из факторов, которые приводят к гипертонии. А какие продукты, наоборот, помогают снизить артериальное давление? Терапевт Дмитрий Киселев назвал пять простых и недорогих продуктов, которые помогут взять давление под контроль.
"Все ищут альтернативные способы повлиять на свое АД совместно с регулярным приемом гипотензивной терапии. Обычно я советую пациентам включить в рацион некоторые продукты", - пишет доктор Киселев в своем Telegram-канале.
Вот топ-5 простых и недорогих продуктов:
Свекла
- Как работает: В ней есть нитраты, которые превращаются в оксид азота, благодаря чему сосуды расслабляются, давление стабилизируется.
- Противопоказания: Если проблемы с почками, много свеклы есть не стоит - в ней много оксалатов.
Банан
- Как работает: Калий выводит лишнюю соль и воду, и это помогает стабилизировать давление.
- Противопоказания: Диабетикам нужно быть осторожнее, так как банан сладкий.
Темный шоколад (от 70% какао)
- Как работает: Флавоноиды улучшают эластичность сосудов. Только не надо жадничать - пары долек вполне достаточно.
- Противопоказания: Их практически нет, разве что если вы просто не люите шоколад.
Гранат
- Как работает: Антиоксиданты снижают уровень холестерина, защищая сосуды.
Но если пьете гранатовый сок, разбавляйте водой - избыток кислоты вреден для зубной эмали.
Чеснок
- Как работает: Как и свекла, способен повышать уровень оксида азота, который помогает расслаблять кровеносные сосуды.