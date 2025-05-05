Онколог объяснил, почему нельзя долго находиться в солярии

По мнению врача-онколога больницы подмосковного Красногорска Егора Деменка, общее время нахождения в солярии не должно превышать трех минут в неделю, поскольку этого вполне достаточно для поддержания уровня витамина D, необходимого организму. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

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«Раз в неделю по три минуты было бы совсем не опасно, а лишь поддерживало бы уровень витамина D на должном уровне», — уточнил онколог.

По словам Деменка, ему известны результаты исследований, выявившие вред, наносимый человеческой коже соляриями. И особенно это касается устаревших образцов оборудования с УФ-лампами не прошедшими своевременную замену.

А во избежание проблем с кожей эксперт посоветовал перед посещением солярия проконсультироваться с онкологом, который оценит риск развития меланомы и даст рекомендации в соответствии с текущим состоянием кожных покровов.