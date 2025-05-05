Сомнолог перечислил преимущества сна голышом

Почему полезно отказаться от пижамы перед сном? Известный врач-сомнолог Дэвид Розен поделился неожиданными преимуществами сна без одежды. По мнению специалиста, отказ от привычной пижамы способствует улучшению качества сна и здоровья организма в целом.

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По словам доктора, польза отказа от пижамы заключается в охлаждающем эффекте. Если температура кожи слишком высокая (что обычно происходит в помещении с температурой выше 21 градуса по Цельсию), это может нарушить гормональный фон до такой степени, что это помешает нам достичь глубокого и восстанавливающего уровня сна.

Сохранение прохлады ночью — простой способ улучшить качество сна. Для тех, кто предпочитает спать под толстым и тёплым одеялом, сон голышом — хороший способ компенсировать излишнее тепло.

Ещё одним преимуществом сна голышом является снижение риска возникновения неприятной вагинальной дрожжевой инфекции, также известной как молочница. Сомнолог отметил, что грибок может размножаться в тёплой и влажной среде, например, в пижамных штанах, поскольку ткань взаимодействует с гениталиями.

По словам доктора Розена, мужчинам также следует избегать ношения обтягивающей одежды в постели, поскольку это может повлиять на мужскую фертильность. Исследования показали, что обтягивающие трусы могут повышать температуру мошонки, что может снизить жизнеспособность и количество сперматозоидов.

Пары также могут извлечь пользу от сна голышом, поскольку это может укрепить эмоциональные связи из-за контакта кожи с кожей. Это приводит к выделению «гормона любви» окситоцина.