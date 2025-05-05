Россиянам дали советы, как организовать рабочий день после майских праздников

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова рассказала в беседе с RT об эффективных методах восстановления продуктивности после майских праздников.

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«Используйте первые дни после отдыха для раскачки. Начните с простого: приведите в порядок рабочее пространство, разберите файлы на компьютере или наведите чистоту на столе. Даже пять минут уборки помогут почувствовать контроль над ситуацией», — объяснила эксперт.

Бухвалова советует не пытаться сразу погружаться в сложные рабочие процессы.

Вместо этого лучше устроить «пробный запуск» и посвятить первые полдня после отдыха лёгкой работе: проверить почту, составить список дел и распределить основные задачи на неделю, отметила специалист.

«Такой подход снимет психологический барьер и подготовит мозг к нагрузкам. Не менее полезно в первые дни сместить фокус с результата на процесс. Например, вместо того чтобы требовать от себя сразу завершить проект, можно поставить задачу поработать над ним определённое время — например, пару часов», — пояснила она.

Бухвалова также рекомендует создать приятные «якоря» и запланировать на первую неделю что-то мотивирующее: поход с коллегами в кафе, встречу с друзьями вечером или любимый перекус на работе.

Можно дополнить рутину приятными ежедневными ритуалами: создать музыкальный плейлист с любимыми песнями для прослушивания по дороге на работу, освоить особый способ заваривания чая или проложить маршрут через уютную кофейню, добавила собеседница RT.

«Когда есть маленькие радости, возвращаться в режим гораздо проще», — напоминает эксперт.

Особое внимание Ольга Бухвалова уделяет цифровой гигиене.

По её словам, просмотр соцсетей, где знакомые делятся фото с отдыха, может вызывать чувство неудовлетворённости.

Лучше заменить бесконечное пролистывание новостной ленты на чтение давно отложенных статей или книг — это полезнее для эмоционального состояния, порекомендовала эксперт.

Специалист также рекомендует чередовать работу и отдых.

«45 минут работаете, десять минут отдыхаете. Главное — не давить на себя. Первые три дня избегайте важных решений, дайте мозгу адаптироваться. А если вы руководитель, начните с неформального общения с командой — это снимет напряжение и поможет всем настроиться на работу», — подчёркивает Бухвалова.

В завершение эксперт напомнила, что плавный вход в режим после праздников не только сохранит ресурсы, но и поможет избежать выгорания в будущем.

Ранее россиянам объяснили, как организовать трёхдневную рабочую неделю между майскими.