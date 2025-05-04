Врач назвал шесть шагов для подтянутой фигуры

Сертифицированный врач Картик Кумар назвал шесть шагов для того, чтобы иметь подтянутую фигуру. Его слова приводит Men Today.

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Для начала стоит заниматься по пятнадцать минут в день интенсивными упражнениями. Далее необходимо укреплять основные мышцы: планку — для корпуса, обратные скручивания — для нижней части пресса, а езда на велосипеде — для боковых мышц пресса.

Следующим шагом станут силовые тренировки. Далее врач порекомендовал выполнять кардио каждый день, в частности кататься на велосипеде или плавать. Кроме того, нужно пить больше воды и изменить свой рацион.

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