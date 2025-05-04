Врач назвал шесть шагов для подтянутой фигуры
Сертифицированный врач Картик Кумар назвал шесть шагов для того, чтобы иметь подтянутую фигуру. Его слова приводит Men Today.
Для начала стоит заниматься по пятнадцать минут в день интенсивными упражнениями. Далее необходимо укреплять основные мышцы: планку — для корпуса, обратные скручивания — для нижней части пресса, а езда на велосипеде — для боковых мышц пресса.
Следующим шагом станут силовые тренировки. Далее врач порекомендовал выполнять кардио каждый день, в частности кататься на велосипеде или плавать. Кроме того, нужно пить больше воды и изменить свой рацион.
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