Что станет с человеком, если питаться только медом

Мед — один из наиболее целебных природных продуктов. В нем содержится большое количество витаминов, минералов и других полезных биологических веществ. Он обладает энергетическим и противовоспалительным действием. Но можно ли питаться только медом и больше ничем? И что же тогда будет с человеком?

«Медовый» бизнесмен

Летом 2022 года российский бизнесмен Игорь Ганя заявил журналистам, что, отправляясь в путешествие по Эфиопии, Испании, Киргизии, Молдове и Индонезии он будет питаться только медом и таким образом начнет популяризовать его. По словам Игоря Гани, он ел 500-600 граммов меда каждый день и больше никаких других продуктов в его рационе не было. Все это фиксировалось на видео. Спустя время Игорь снизил количество ежедневно принимаемого меда из-за низкого аппетита. Бизнесмен уверял, что употреблял 300 граммов в день, а иногда даже 150-200 граммов меда. Однако Ганя объяснил, что вовсе не ел его «живьем», а замешивал в шейкере примерно 100 граммов меда на почти литр воды, и вот так он питался в течение дня.

Консультант по питанию Елена Обухова предупредила Игоря Ганю, что такая диета опасна для здоровья:

«Мед по своей структуре близок к сахару. Каждый прием такой сладкой, медовой воды будет вызывать резкий скачок сахара в крови. Организму такие скачки сахара не нравятся, он будет вырабатывать инсулин для их нейтрализации и консервировать избытки сахара в жировую ткань».

Мед может убить

Специалисты Ассоциации диетологов и нутрициологов заявляют, что нормой для мужчины среднего возраста и без осложнений по здоровью можно считать 2-3 столовых ложки меда в день. И это при том, что человек, помимо данного субстанта, получает достаточно белка, жиров и углеводов. Если же любитель меда не употребляет больше никакую другую пищу, то для его организма это - сильнейший стресс, который способен привести к скорой смерти. Несмотря на то, что энергии и витаминов человеку поначалу будет хватать, другие необходимые вещества и нутриенты окажутся в постоянном дефиците. При этом на поджелудочную железу каждый день станет оказываться разрушительное воздействие сахаром, и в итоге вскоре все это приведет к полиорганной недостаточности.

«Медовый» труп

Стоит отметить, что питание одним медом без каких-либо других продуктов практиковалось издревле. Известно, что именно таким образом возникал так называемый «медовый человек». В справочнике «Лекарственные вещества в китайской медицине», оригинал которого был датирован 1597 годом, есть рассказ о том, что в XII веке на аравийских базарах продавалось снадобье, под называнием «медовый человек». Это были части человеческого трупа, пропитанного медом. Его принимали перорально исключительно в медицинских целях и очень хвалили арабские целители.

Как указано в древнем китайском справочнике, приготовление «медового человека» было сложным. Обычно для этого выискивали какого-нибудь аравийского старца, в возрасте от 70 до 80 лет, которому надоела жизнь. Его забирала к себе семья состоятельного лекаря, далее старца кормили и купали в чистом меде. Этот человек больше никогда не ел никакой другой пищи, но, чтобы не мучиться от боли в животе, он получал от своего лекаря опиум. Через месяц вместо обычных экскрементов старец выделял уже только мед и затем умирал. Его лекарь укладывал мертвеца в каменный гроб, заполненный медом, и оставлял тело вымачиваться под тяжелой плитой. На гробу указывали месяц и год смерти. Через 100 лет наследники лекаря открывали гроб и использовали медовое тело в лечении своих пациентов или продавали на базарах.

Трупы ели все

Следует отметить, что традиция поедать «лечебный» человеческий труп — отнюдь не варварская затея. Еще в эпоху Возрождения Европу охватил точно такой же «бум», и он продолжался почти до середины XX века. Однажды к итальянским профессорам Университета Салерно в руки попал труд известнейшего арабского лекаря и ученого Ибн Сины, которого европейские врачи знают по имени Авиценна. В этом трактате, созданном в середине XI века, знаменитый восточный целитель описал эффект препарата «мумие», или «мумия».

Этой субстанцией Авиценна лечил и тошноту, и переломы и язвы и абсцессы тканей. Однако восточный лекарь не записал происхождение «мумие», потому что его современники, арабы и персы, были прекрасно осведомлены, что «мумия» — это природный битум. Но в переводе с арабского на итальянский «мум» означает «воск». И вот тогда университетские профессора пришли к выводу, что речь идет о составе, которым в древности на востоке пропитывали человеческие трупы, превращая их в мумии.

С того момента египетские гробницы стали расхищать не только в поисках золотых украшений и подарочного оружия, но и самих мумий. Забальзамированные тысячелетия назад тела стали настоящей драгоценностью, заполучив такую, ее разламывали на части и охотно продавали на европейских базарах в качестве «восточного снадобья». Так что поедание «пропитанного чем-нибудь» человека практиковалось как на Востоке, так и на Западе.