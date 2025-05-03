Назван продукт, который помогает восстановить работу кишечника

Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс.

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Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из американского Университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты. В том числе "потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции" бактерию Lactobacillus sakei.

В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость (и достаточно высокую) к желудочной кислоте и желчи.

"Это делает их эффективными в колонизации кишечника", - отметила доктор медицинских наук.

Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы.

Кроме того, продукт улучшает пищеварение, восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника.

"Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации, именно она сохраняет пробиотическую активность", - пишет Зухра Павлова.

Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов - "ржавчины на стенках кишечника". Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.