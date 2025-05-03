Травматолог предупредил об опасности дачных работ

Невнимательность и несобранность во время дачных работ, усиливающиеся в условиях чистого воздуха, при так называемом "синдроме кислородного отравления", могут привести к серьезным травмам, рассказал "РГ" травматолог-ортопед, детский травматолог-ортопед, врач первой квалификационной категории Павел Матушкин.

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Наиболее частые "дачные" травмы в практике доктора - раны и ссадины. Причем наиболее распространенной из них является сквозная рана левой ладони (у правшей).

"Как правило, такая рана бывает "выполнена на совесть" заточенным шампуром при нанизывании жилистого мясного кусочка", - отмечает врач.

Травматолог подчеркнул важность двухэтапной обработки большинства ран и ссадин. В первую очередь необходимо удалить загрязняющие агенты - землю, пыль, стружку и так далее, лучше всего это сделать с помощью водного раствора перекиси водорода. Затем рану надо обработать антисептиком и наложить повязку (желательно стерильную), после чего отправиться в ближайший травмпункт.

Особое внимание Павел Матушкин обращает на ушибы. Как правило, дачники не придают им значения - "подумаешь, и так пройдет".

"Человеку с нашим менталитетом порой все равно и на переломы, если они не болят, - говорит травматолог-ортопед. - Между тем "проапгрейдить" легкий ушиб до перелома со смещением отломков довольно легко. При повторной травме первоначально уцелевшая кость уже не защищена мягкими тканями - они находятся в измененном состоянии, не выполняют изолирующей и амортизирующей функции".

Чтобы не допустить такой ситуации, врач советует держать ушибленную конечность в покое, приложив лед - сначала на пять минут, а затем, через два часа, повторить процедуру. После этого желательно показаться доктору.

Характер дачных травм может быть самым непредсказуемым, отмечает врач, ведь и работы на участках проводятся очень разные - от стандартной "битвы за урожай" до строительства коттеджей. Часто в больницу попадают незадачливые дачники с переломами рук, различных отделов позвоночника, включая шейный отдел и грудную клетку (ребра), реже наблюдаются переломы ног.

"Никогда не забуду случай, когда к нам привезли пациента с обширным повреждением мягких тканей шеи и спины. Он упал со второго этажа строящегося дачного дома - на острый край забора, сделанного из профлиста. Каким-то чудом мужчина избежал компрессионного перелома позвоночника, однако лечить его пришлось порядка двух месяцев: так долго заживала полученная рана", - рассказал доктор.

Для того, чтобы быть готовыми к непредвиденным травмам, надо иметь на даче аптечку. Помимо стандартного набора лекарств в нее важно включить антисептические растворы, медицинские жгуты и даже шины, рекомендует Матушкин.

"Профилактикой дачных травм может стать лечебная физкультура в течение всего года. Также необходимо при наличии хронических заболеваний (остеохондрозе, артрозе и так далее) в преддверии летнего сезона обследоваться у врача: сделать денситометрию, рентгенографию, УЗИ, сдать анализ на содержание кальция в сыворотке крови", - подытоживает собеседник.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста