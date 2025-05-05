Как защититься от инфекций, передающихся комарами

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся комарами, в том числе лихорадки Западного Нила, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Лихорадка Западного Нила в зоне особого внимания Роспотребнадзора. В России заболевание регистрируется с 1999 года, в основном в южных регионах страны, где эта инфекция стала эндемичной, однако вирус не передается от человека к человеку», – говорится в сообщении.

Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах. При посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду. Эти же рекомендации следует соблюдать при планировании отдыха в тропических странах. Кроме этого, будет полезным изучить сведения об эпидемической обстановке.

Симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу. Лихорадка Западного Нила – это инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. Источником инфекции выступают птицы, такие как вороны, голуби, но заражение происходит преимущественно через кровососущих насекомых, основные – комары. Распространена в странах с жарким климатом, например, Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других странах Африки, Азии, Европы и Северной Америки.

В целях предупреждения заболевания необходимо помнить о профилактических мероприятиях. При посещении леса посуду и пищу нельзя раскладывать на траве, пнях – используйте клеенку, а на ночь продукты необходимо упаковывать в пакеты и подвешивать на дерево. Воду из источников следует кипятить. В походах для ночлега выбирайте сухие, не заросшие кустарником участки леса, свободные от грызунов. Избегайте ночевок в стогах сена и соломы.