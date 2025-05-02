Какой кофе лучше пить для здоровья

Выбор между кофе с молоком и черным кофе зависит от целей, здоровья и потребностей в питательных веществах.

Как считает Ольга Титова, к.м.н., ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии ИНОПР Пироговского университета Минздрава России, если целью стоит предотвращение потери кальция и улучшение усвоения микроэлементов, то лучше выбирать кофе с молоком. Добавление 100 мл молока компенсирует около 120 мг кальция, что составляет примерно 12% от суточной нормы. В то же время, если есть заболевания, связанные с кишечником, или лактазная недостаточность, то черный кофе будет более приемлемым вариантом. В этом случае кальций можно получать из растительных продуктов или витаминных добавок.

Кроме того, если человек страдает от избыточного веса или метаболического синдрома, черный кофе будет предпочтительнее. В этом случае молоко, содержащее углеводы, может негативно повлиять на уровень сахара в крови. Кальций в этом случае предпочтительнее получать из альтернативных источников.

Когда речь идет о растительном молоке, важно знать, что фундучное и миндальное молоко содержат меньше кальция, чем коровье. Однако сейчас многие производители обогащают растительное молоко кальцием, поэтому на этикетках стоит искать информацию о содержании этого важного минерала. В то же время следует быть внимательным к составу, поскольку в некоторых продуктах могут быть добавлены сахара и подсластители, что может негативно сказаться на диете.

Выбор между капучино, латте и рафом зависит от их состава. Наиболее полезным считается тот кофейный напиток, который не содержит добавленных сахаров и сиропов. Из этих трех вариантов латте и раф содержат большее количество молока, чем капучино. Тем не менее раф отличается высоким содержанием сиропов, что может снизить его полезные свойства. Чтобы насладиться вкусом кофе и при этом получить максимум витаминов и кальция, лучшим выбором будет латте из-за содержания в нем большего количества молока.

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