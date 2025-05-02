Семь способов повысить уровень энергии без кофеина

Много людей в силу разных причин испытывают недостаток энергии. Как правило, для прилива бодрости они используют кофе, сладкие напитки или еду. Но, по мнению экспертов, есть другие, более «здоровые» способы повысить уровень энергии.

Выпейте стакан воды. Чувство усталости и утомления может быть вызвано легким обезвоживанием. Вода помогает всем системам организма хорошо функционировать и считается лучшим напитком для поддержания водного баланса. Это важно для улучшения памяти и концентрации, спортивных результатов. На количество потребляемой воды оказывают влияние возраст, уровень активности, состояние здоровья, внешняя температура – это стоит учитывать, составляя питьевой режим, – дают рекомендации эксперты verywellhealth.

Прогуляйтесь. Ходьба улучшает уровень концентрации и повышает энергичность за счет усиления кровотока, повышения уровня кислорода и выработки «гормонов радости» серотонина и дофамина. Ходьба не менее 150 минут в неделю повышает выносливость и энергичность, улучшает психическое и физическое состояние. Прогулки на свежем воздухе – еще более эффективный способ добиться цели.

Используйте питательный перекус. Цельные продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и низким гликемическим индексом помогают повысить уровень энергии, обеспечивая организм полезными питательными веществами. Орехи, фрукты, овощи, фасоль, чечевица, яйца, киноа – среди тех продуктов, которые придадут сил.

Вздремните. Короткий сон, который еще называют «энергетическая дремота», помогает уменьшить последствия недосыпания, повысить умственную и физическую работоспособность. Продолжительность дневного сна не должна превышать 20-30 минут, если спать дольше, вялость может усилиться и возникнуть трудности с ночным сном.

Тренируйтесь. Упражнения средней интенсивности могут со временем повысить уровень энергии и снизить усталость, особенно если заниматься регулярно от 20-40 минут. Физические упражнения улучшают работу митохондрий – они вырабатывают и передают энергию, усиливают кровоток, который помогает доставлять кислород и питательные вещества в организм.

Проводите короткие разминки в течение дня. Даже 10 минут разминки в течение рабочего дня способствуют усилению кровотока и могут поднять уровень энергии. У работников снижается утомляемость, боль в теле, тревожность, улучшается общее состояние.

Уменьшите стресс. Стресс, особенно если он длится долго, оказывает негативное влияние на нервную, эндокринную и другие системы организма, что может снижать уровень энергии и усиливать усталость.