Сушеный или свежий: какой чеснок полезнее

Всё больше становится людей, которые предпочитают употреблять в пищу сушеный чесночный порошок. Он однозначно одерживает победу над свежим аналогом из-за отсутствия характерного аромата, от которого невозможно избавиться ни чисткой зубов, ни жеванием листьев петрушки. Но сохраняет ли сушеный чеснок полезные свойства? Посмотрим, что говорят ученые.

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Чеснок – китайское всё

Полезные свойства чеснока известны каждому. Его регулярное поедание укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудами, защищает сосуды и сердце.

Оказывается, традиционный русский продукт больше всех едят китайцы. Вторая в рейтинге «самых чесночных стран» — Южная Корея. В топ-5 также входят Индия, Индонезия, Бангладеш. А вот Россия, которая любит и ценит чеснок не меньше остальных, почему-то закупает в Китае 80% чеснока от общих объемов на российских прилавках.

Любопытно, что китайские врачи в древности советовали пациентам есть чеснок для избавления от подагры и при обнаружении паразитов. Вера в необыкновенные силы овоща мотивировала древних греков добавлять больше пахучей приправы в еду олимпийцев. А в средневековой Европе было крайне сложно найти лекарство без добавления чеснока. Исследователи обнаружили трактат британских лекарей IX века, в котором болезни глаз предлагалось лечить луково-чесночной настойкой на вине и бычьей желчи. Современные доктора приготовили такую настойку, опробовали и были шокированы: она работает!

Первый из антибиотиков

Причина сильного запаха – наличие особенного вещества аллицина. Именно благодаря ему ядреные луковицы превратились в первый антибиотик, который использовало человечество. Нутрициолог М. Волченкова напомнила, что аллицин убивает многие виды бактерий, вирусов, не дает шансов стафилококку и дизентерии, а чесночными ингаляциями издавна пытались победить туберкулез.

Вещество работает даже против патогенных организмов, которые умеют быстро адаптироваться к лекарствам. Российские ученые выяснили, что при ежедневном добавлении в блюда чеснока риск заболеть простудой снижается на 60%, а переводить носовые платки и температурить удается вместо пяти дней всего два.

Каждый знает: пока чеснок не трогаешь, он вроде пахнет не так сильно. Всё потому, поясняет эксперт, что пахучий аллицин образуется в овоще мгновенно, но лишь при механическом воздействии на зубчик – жевании, натирании, резке. При этом сильно пахнущий элемент быстро разрушается и выветривается. Стоит дольке немного полежать, и аромат уже не тот. Ученые уверяют, что при 23 градусах тепла аллицин полностью исчезает за полдня, а в воде температурой 80 градусов – почти моментально. Поэтому для максимального эффекта чеснок рекомендуют есть свежим.

Рано ставить крест

Ставить крест на сушеном чесноке не стоит, ведь он помогает побеждать холестерин не хуже свежего. В ходе четырехлетнего российского исследования было замечено улучшение состояния людей, которые получали ежесуточно порции сухого чесночного порошка. У них на 8% вырос «хороший» холестерин, на 4% упал «плохой», и на 7% улучшились показатели давления.

Финские ученые согласны с российскими коллегами. Их исследования также доказали эффективность чесночного порошка в борьбе с холестерином, который работает особенно хорошо в сочетании с древесной смолой. Самостоятельно камедь добывать вряд ли кто будет, поэтому созданы капсулы камеди, которые принимают с порошком чеснока. Финские исследователи уверяют, что «плохого» холестерина становится на 20% меньше, что снижает риск развития атеросклероза.

Вещества, которые сохраняются в сухом чесноке, снижают риск образования камней, которые почти всегда образуются из-за страсти к чрезмерно жирной пище. Чесночный порошок становится отличным защитником для печени, улучшая выработку ферментов и избавляя от токсинов, в том числе тех, которые попадают в организм с лекарствами. Гастроэнтеролог Л. Узилевская напоминает, что чеснок благоприятно действует на сосуды, корректирует липидный профиль, снижает давление, сокращает нагрузку на сердце.

К тому же хозяйки наверняка оценят удобство порошка. Бросил щепотку в суп или гуляш – и наслаждайся. Не нужно переживать из-за поврежденных о терку ногтях, натирать руки лимонным соком, да и времени на готовку уйдет меньше.