Врач рассказал, как нужно изменить рацион перед дачным сезоном

Для многих пенсионеров работа на дачном участке — неотъемлемая часть жизни. Однако с возрастом чрезмерная активность может обернуться серьезными проблемами, поэтому важно готовиться к началу дачного сезона. Для этого стоит изменить рацион и начать получать легкую физическую нагрузку, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговского Университета), главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

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«После зимнего периода вынужденной гиподинамии любая чрезмерная физическая активность могут создать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Целесообразно начинать с легких нагрузок на свежем воздухе, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность. Физическая активность на свежем воздухе улучшает работу сердца, нормализует давление, укрепляет мышцы и суставы. Главное — подходить к нагрузкам осознанно и не пытаться за один день сделать все сразу. Также следует изменить рацион: увеличить долю белковых продуктов, что поможет организму быстрее восстанавливаться после физической активности», – объяснила врач.

При появлении выраженной одышки, болей за грудиной или других тревожных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу.