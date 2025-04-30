Почему ходьба является наболее эффективным способом для похудения

Ходьба может быть более эффективна для похудения, чем катание на велосипеде или тренировки на эллиптическом тренажёре. Об этом сообщил фитнес-эксперт.

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Сегодня большинство людей ведут малоподвижный образ жизни. Это связано с работой и домашними делами. Но даже небольшие физические нагрузки могут сделать лучше ваше самочувствие и здоровье. К ним относятся ходьба, езда на велосипеде, йога и другие виды активности. Они помогут поддерживать физическое состояние тела и повысить качество жизни.

Ходьба является доступным и эффективным способом активности. Благодаря ей улучшается кровообращение, укрепляются мышцы и суставы, а также она поддерживать здоровый вес. Хосе Антонио Перес Турпин, профессор физических упражнений в Университете Аликанте, считает, что ходьба является важнейшим способом оставаться активным, особенно для взрослых женщин.

При этом, специалист предлагает дополнить ходьбу различными виды активности для получения максимальной пользы, пишет InStyle. Он советует заниматься йогой, пилатесом, танцами, кататься на коньках, велосипеде, заниматься плаванием.

Хотя велосипед и эллиптический тренажёр являются прекрасными вариантами для тренировок, Перес Турпин отмечает, что от ходьбы калории сгорают более эффективно. Это связано с тем, что при ходьбе надо все время держать равновесие, для чего нужны дополнительные усилия, пишет Pravda.Ru.

Ранее терапевт рекомендовал не повторять ошибку блогера, которая хотела пройти 100 тысяч шагов.