Врач объяснил, какие продукты выбирают долгожители

Регионы, где люди мало болеют и живут по сто лет и дольше, считают особыми зонами. Все эти места объединяют три составляющие - активный образ жизни, крепкие социальные связи и особый подход к питанию. Об этом пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова.

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Одно из особы мест - Окинава в Японии, где следуют принципу "есть только до 80% сытости". Тут основу рациона людей составляет богатый антиоксидантами и клетчаткой сладкий картофель. Также они едят тофу и соевые продукты, блюда на основе морских водорослей, пьют зеленый чай.

У жителей Сардинии в Италии основные продукты - цельнозерновой хлеб, оливковое масло, бобовые, козье молоко и сыр.

Никоя (Коста-Рика) - еще одно место, которое славится долгожителями. Тут едят, в основном, выращенное на своих огородах. Это фрукты - апельсины, бананы и папайя. Местные жители также пекут кукурузные лепешки, используют активно для приготовления блюд яйца, кокосовое масло.

«Икария: греческий секрет молодости. Это шпинат, капуста, свекла и другие листовые овощи, богатыt антиоксидантами. Также оливки и оливковое масло - защищают сосуды и снижают воспаление. Дикий горный чай укрепляет иммунитет и способствует долголетию, а мед им заменяет сахар», — пишет врач.

Заключает список Лома-Линда в Калифорнии, где придерживаются вегетарианского образа жизни. Едят орехи, авокадо, бобовые и цельнозерновые, свежие фрукты и овощи.