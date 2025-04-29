Что такое перекрут яичка и как его избежать

От резких и сильных сокращений мышц может пострадать мужская половая железа. Медики называют это перекрутом яичка. Подробнее об опасном состоянии «Клопс» рассказал калининградский хирург, уролог Сергей Маришкин.

Перекрут яичка представляет собой заворот семенного канатика на 180 или 360 градусов. Из-за сдавливания тканей нарушается кровоснабжение органа, что приводит к некрозу, гангрене и абсцессу мошонки.

«Необратимые изменения наступают в течение шести-восьми часов. При любых подозрениях на перекрут мужчине требуется экстренная медицинская помощь», — предупредил хирург.

Если время было упущено и прошло больше суток, наступает отмирание тканей яичка. Тогда его удаляют.

Симптомы опасного состояния

При завороте семенного канатика возникает внезапная острая боль. Появляются тошнота и рвота. Мошонка становится бледной и припухлой.

Что может спровоцировать перекрут

поднятие тяжестей,

резкое движение,

напряжение брюшных мышц,

травма мошонки,

слишком тесное нижнее бельё.

Лечение

«Для постановки диагноза анализы не нужны. Врач определяет проблему с помощью пальпации. Также использует УЗИ мошонки для проверки пульсации яичковой артерии», — пояснил Маришкин.

На ранней стадии перекрута обходятся консервативным лечением, доктор разворачивает яичко руками. В тяжёлых случаях — требуется хирургическое вмешательство.