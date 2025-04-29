«Подъём тяжестей может привести к перекруту яичка»: уролог перечислил симптомы опасного состояния

Клопс.Ru

От резких и сильных сокращений мышц может пострадать мужская половая железа. Медики называют это перекрутом яичка. Подробнее об опасном состоянии «Клопс» рассказал калининградский хирург, уролог Сергей Маришкин.

Что такое перекрут яичка и как его избежать
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Перекрут яичка представляет собой заворот семенного канатика на 180 или 360 градусов. Из-за сдавливания тканей нарушается кровоснабжение органа, что приводит к некрозу, гангрене и абсцессу мошонки.

«Необратимые изменения наступают в течение шести-восьми часов. При любых подозрениях на перекрут мужчине требуется экстренная медицинская помощь», — предупредил хирург.

Если время было упущено и прошло больше суток, наступает отмирание тканей яичка. Тогда его удаляют.

Симптомы опасного состояния

При завороте семенного канатика возникает внезапная острая боль. Появляются тошнота и рвота. Мошонка становится бледной и припухлой.

Что может спровоцировать перекрут

  • поднятие тяжестей,
  • резкое движение,
  • напряжение брюшных мышц,
  • травма мошонки,
  • слишком тесное нижнее бельё.

Лечение

«Для постановки диагноза анализы не нужны. Врач определяет проблему с помощью пальпации. Также использует УЗИ мошонки для проверки пульсации яичковой артерии», — пояснил Маришкин.

На ранней стадии перекрута обходятся консервативным лечением, доктор разворачивает яичко руками. В тяжёлых случаях — требуется хирургическое вмешательство.

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