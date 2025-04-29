Врач перечислил пять лучших продуктов для снижения артериального давления

Определённые продукты защитят от гипертонии. Врач-гастроэнтеролог Саураб Сетхи, получивший образование в Гарварде и Стэнфорде, назвал пять продуктов, которые помогут естественным путём снизить высокое артериальное давление.

Бананы. Благодаря содержанию калия эти фрукты способны мягко снижать давление, помогая органам избавляться от избыточного натрия.

Тёмный шоколад. Магний и флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, способствуют выработке оксида азота, что расслабляет стенки сосудов и облегчает ток крови.

Свёкла. Этот овощ насыщен природными нитратами, которые превращаются в организме в оксид азота. Он обладает сосудорасширяющим действием.

Гранат. Сок граната регулирует действие ангиотензинпревращающего фермента, который сужает сосуды и вызывает повышение давления.

Имбирь. Корень имбиря действует подобно натуральному блокатору кальциевых каналов, стабилизируя артериальное давление.