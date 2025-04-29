Что такое «мышиная лихорадка» и как ее избежать

Дачный отдых может таить скрытую угрозу здоровью - заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Инфекция распространяется грызунами - внешне безобидными полевыми мышами, но также городскими крысами и мышами. Чтобы заразиться, достаточно вдохнуть пыль, содержащую частички экскрементов больных грызунов. Вот почему нужно быть особенно осторожным, проводя генеральную уборку на расконсервированной после зимнего перерыва даче. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре в рамках проекта "Санпросвет".

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ГЛПС - классическая зоонозная (то есть распространяемая животными) вирусная инфекция, опасная для человека.

Без правильного лечения заболевание протекает очень тяжело, может развиваться почечная и сердечная недостаточность, геморрагический синдром в виде обширных кровоизлияний в кожу и слизистые оболочки.

"Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), или "мышиная лихорадка", - самая распространенная инфекция, которой можно заразиться от грызунов. Ее еще называют "лихорадкой пыльных дач", потому что вспышки этой инфекции чаще случаются во время дачного сезона", - пояснил "РГ" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Полевые мыши - главные переносчики вызывающих эту лихорадку хантавирусов (orthohantavirus). Но ее могут распространять и обитающие на чердаках и в подвалах городские крысы и мыши.

Каковы симптомы заболевания

Лихорадка, температура тела повышается до 38-40℃;

Ломота в мышцах и суставах;

Тошнота, снижение аппетита, боль в животе;

Снижение остроты зрения;

Боль в горле;

Увеличение лимфатических узлов;

Мелкопятнистая сыпь, носовые кровотечения.

Почему дача - зона риска

Грызуны (мыши, крысы) часто зимуют в домах и хозяйственных постройках, оставляя зараженные вирусом выделения, так вирус сохраняется на поверхностях и в пыли.

Как происходит заражение

воздушно-капельным путем - при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов;

контактным путем - через поврежденную кожу и слизистые оболочки при контакте с грызунами или инфицированными объектами окружающей среды;

алиментарным путем - при употреблении воды и продуктов, загрязненных выделениями животных и не прошедших термическую обработку.

Как обезопасить себя

После длительного отсутствия в дачном доме проведите влажную уборку;

Перед уборкой и после нее проветрите помещение;

Наводя порядок, используйте средства индивидуальной защиты (респиратор или влажную ватно-марлевую повязку, перчатки, сменную одежду);

Всю посуду после зимы тщательно вымойте и обдайте кипятком;

Храните продукты питания в герметичных емкостях, недоступных грызунам;

Тщательно мойте овощи, фрукты, зелень перед едой, пейте кипяченую или бутилированную воду;

Старайтесь не допускать проникновения грызунов в дом и хозяйственные постройки;

К счастью, как и большинство природно-очаговых инфекций, "мышиная лихорадка" не передается от человека к человеку.

И хотя заболевание опасно, если быстро поставить правильный диагноз и вовремя начать лечение, в большинстве случаев человек выздоравливает. Вот почему при первых же признаках нездоровья (симптомы см. выше) нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.