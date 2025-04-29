Врач Медзиновская: до участия в тренде "100 тысяч шагов за день" надо сдать кровь

Москва24

Россияне решили испытать себя, участвуя в челлендже "100 тысяч шагов за день". Причем огромные расстояния блогеры зачастую пытаются преодолеть без предварительной подготовки. Какими проблемами со здоровьем могут обернуться такие марафоны, разбиралась Москва 24.

«Терпела невыносимую боль». Что говорят о новом тренде в 100 тысяч шагов
© РИА Новости

"Шла и терпела невыносимую боль"

Для челленджа "100 тысяч шагов за день" блогеры обычно выбирают интересный маршрут и пытаются преодолеть огромное расстояние практически без отдыха. Те, кто попробовал, признаются: выполнить популярное в Сети задание не так просто, как кажется на первый взгляд.

К примеру, Марат из Башкирии рассказал в соцсетях, что на прохождение такого расстояния у него ушли почти сутки.

"Первые мозоли появились еще до 10 тысяч шагов. Вадим (друг Марата. – Прим. ред.) начал хромать на 20 тысячах. Вышло около 76 километров по горам, по лесам. Последние 9 тысяч шагов дались совсем не просто".

В отличие от Марата, москвичка Наталья вместо гор и лесов выбрала более простой маршрут по городу. Она рассказала в соцсетях, что смогла пройти челлендж за один полный день, но сильнейшую усталость начала чувствовать уже на 50 тысячах шагов.

А вот жительница Москвы Алиса рассказала телеграм-каналу SHOT, что примерно на 30 тысячах у нее появились дикие боли в ногах, которые отдавали в бедра и спину. При этом с каждым километром ей становилось сложнее дышать. В итоге на отметке примерно в 50 тысяч шагов девушка потеряла сознание, после чего прохожие вызвали ей скорую.

"Это невозможно (пройти такое расстояние за один раз. – Прим. ред.). Начинается обморок и судороги. Я просто шла и терпела эту невыносимую боль. Ее не описать словами – как будто тебя переломали".

Также у Алисы долго держалась высокая температура: по ее словам, это могли быть последствия солнечного удара. Как сообщают СМИ, врачи привели девушку в чувства, поставили обезболивающий укол и отпустили домой.

Ничего хорошего?

Расстояние в 100 тысяч шагов – сложное испытание для неподготовленного организма, предупредил в беседе с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"В первую очередь от непривычной нагрузки будет страдать сердечно-сосудистая система. Из-за перенапряжения может случиться сосудистый коллапс, который приводит к потере сознания. Лишиться чувств само по себе плохо. А в дополнение к этому во время падения можно получить переломы и травмы, например сотрясение мозга", – рассказал эксперт.

Страдать будет и опорно-двигательная система. Неподготовленные мышцы и суставы как минимум начнут болеть, как максимум – потеряют эластичность из-за перенапряжения, огрубеют и в итоге травмируются, подчеркнул Кондрахин.

Врач-терапевт Александра Медзиновская в разговоре с Москвой 24 рекомендовала перед пешим марафоном сдать общий и биохимический анализы крови, чтобы исключить противопоказания к сильным нагрузкам.

"Прежде всего нужно вычеркнуть из анамнеза низкий гемоглобин. Этот белок несет кислород к тканям, и, если его уровень упал, организм не готов к серьезным нагрузкам. В биохимическом анализе крови нужно смотреть на глюкозу. Если показатель будет низким или на нижней границе нормы, это также говорит о том, что организм не готов к таким длительным тренировкам", – указала специалист.

Итоговый вердикт о наличии или отсутствии противопоказаний к нагрузкам должен вынести врач, подчеркнула Медзиновская. Также специалист даст рекомендации, как поддерживать организм во время длительной прогулки: например, посоветует изотонический раствор вместо воды или высокобелковые перекусы.

При этом эксперт призвала не вступать в подобные челленджи вообще без подготовки. Чтобы пройти 100 тысяч шагов за день, начинать нужно с мелких достижений – к примеру, 10 тысяч. Постепенное увеличение нагрузки подготовит организм к более длительному испытанию и снизит риски негативных последствий, заключила терапевт.

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Андрей Кондрахин