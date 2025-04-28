Доктор назвала признаки недостатка витамина С

Важность витамина С для человеческого организма сложно переоценить. Это ключевой витамин для поддержания нашего иммунитета, именно поэтому врачи рекомендуют принимать этот витамин во время сезона простуд. Но и в теплое время года, ближе к лету, этот витамин нужен нам не меньше, чем зимой. Эксперты рассказали "РГ", как витамин С влияет на выработку коллагена и другие факторы, поддерживающие красоту и молодость кожи.

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Для чего нужен витамин С

Впервые этот витамин был выделен венгерским биохимиком Альбертом Сент-Дьёрди в 1928 году, и его появление позволило совершить революционный прорыв в лечении цинги - болезни, которая развивается из-за дефицита витамина С. Даже название "аскорбиновая кислота" (второе имя витамина С) происходит от латинского scorbutus, что в переводе означает "цинга".

Витамин С - микронутриент, необходимый для профилактики и лечения многих заболеваний. Он выполняет огромное количество функций в организме и "дирижирует" массой процессов: помогает иммунитету бороться с инфекциями, делает нашу кожу красивой и даже способствует улучшению настроения.

"Витамин С или аскорбиновая кислота - это водорастворимое органическое соединение, необходимое для синтеза гормонов надпочечников, образования желчных кислот, нейромедиаторов, коллагена, а также для нормального функционирования костной ткани и обезвреживания свободных радикалов", - рассказала "РГ" врач-педиатр, диетолог, эксперт по нутритивной поддержке Solgar Елена Федорова.

Елена Федорова назвала его ключевые свойства:

Витамин С - мощный антиоксидант. Он способен отдавать электрон свободным радикалам, тем самым обезвреживая их и защищая клетки организма от повреждений. А значит, он замедляет старение и отодвигает развитие "болезней старости" - сердечно-сосудистых, эндокринных, рака . Витамин С - иммуномодулятор. Этот витамин накапливается в иммунокомпетентных клетках, помогая им поглощать чужеродные клетки и уничтожать патогены. Поэтому он необходим как для профилактики, так и, в качестве вспомогательного компонента, для лечения различных респираторных и системных инфекций. Например, при бактериальной инфекции именно витамин С связывает и выводит токсины из организма. Во время болезни или стресса витамин С расходуется моментально, поэтому его добавляют в комплексную терапию таких состояний. Витамин С важен для здоровья и красоты кожи, волос, сосудов и суставов. Без него невозможен процесс образования и поддержания нормальной структуры коллагена, поскольку витамин С участвует в реакциях гидроксилирования пролина и лизина - наиболее важных аминокислот в составе этого основного белка соединительной ткани. Витамин С - поддерживает нервную систему, предотвращая хандру и депрессию. Он необходим для метаболизма триптофана - незаменимой аминокислоты, входящей в состав белков, из которой синтезируются серотонин и мелатонин. Поэтому витамин С помогает улучшить настроение и поддерживает эмоциональное равновесие.

Откуда взять витамин С

Витамин С не вырабатывается в организме и не запасается впрок, его важно регулярно получать с пищей.

Наиболее богаты витамином С:

шиповник,

болгарский перец,

цитрусовые,

киви,

черная смородина, облепиха, земляника, клюква,

листовая зелень, петрушка, укроп, кинза, шпинат,

авокадо,

яблоки и груши.

Только важно понимать: чем свежее продукт, тем в нем больше витамина. А пролежавшие всю зиму в хранилище яблоки вряд ли будут хорошим его источником. Как и квашеная капуста - осенью это отличный стабильный источник витамина, но к весне - уже нет.

"Рекордсмен по содержанию витамина С - шиповник. Главное помнить, что заваривать его необходимо в стекле, избегая соприкосновения с металлом. Если ежедневно употреблять свежую зелень, пить отвар шиповника, съедать порцию квашеной капусты или болгарский перец, можно легко закрывать суточную потребность витамина С", - добавляет Елена Федорова.

Кому не хватает витамина С

Несмотря на то, что витамин С содержится во многих продуктах, его дефицит у населения - нередкое явление. По данным "ФИЦ питания и биотехнологии", нехватку этого витамина выявляют у каждого десятого (8%) россиянина. А людей, испытывающих периодический недостаток витамина С, значительно больше.

"Обычно это связано с несбалансированным питанием, употреблением только термообработанных продуктов (витамин С разрушается при нагревании), а также с курением (табак "вымывает" витамин С из организма). К сожалению, сегодня жители России стали есть очень мало зелени, в отличии от советского периода, когда на столах всегда были зелень, овощи, сезонные фрукты и квашеная капуста. Сегодня многие не хотят готовить сами, предпочитая продукты промышленного приготовления, а в них витамина С просто нет", - отмечает Елена Федорова.

Какие признаки указывают на дефицит витамина С

"Во врачебной практике часто встречаются пациенты (и взрослые, и дети), имеющие мелкие синячки по телу. Они возникают даже при незначительных ударах, иногда просто достаточно зацепиться бедром за угол стола. Но их появление свидетельствует о хрупкости сосудистой стенки и дефиците витамина С в организме", - комментирует Елена Федорова.

О дефиците витамина С в организме также могут говорить быстрая утомляемость, снижение работоспособности, слабость, кровоточивость десен.

Весной, когда мало свежих овощей и фруктов, риск дефицита витамина С значительно возрастает.

"Поэтому очень важно восполнять его дефицит различными доступными методами, в том числе, употребляя его в форме биологически активных добавок*. Рекомендуемая дозировка для ежедневного приема - 500 мг. Но если вы нездоровы, во время острого периода болезни нужны увеличенные дозировки. И не стоит бояться этого делать, так как витамин С является водорастворимым витамином, а это значит, что все излишки выведутся естественным путем", - рассказывает Елена Федорова.

Также важно правильно подобрать форму витамина С, чтобы избежать возможных побочных явлений со стороны ЖКТ.

"Если у вас проблемы со слизистыми, гастриты, язвы или вы планируете принимать витамин на регулярной основе, то вам больше подойдет форма аскорбата натрия. Эта форма усваивается быстрее, при этом дольше сохраняет активность в организме", - заключила эксперт.

*перед применением необходимо проконсультироваться с врачом