Ученые нашли легкий способ снизить артериальное давление

Этот фрукт лучше снижает артериальное давление, чем исключение соли из рациона
Американские учёные из Университета Ватерлоо сделали важное открытие. Обычные бананы могут быть гораздо эффективнее традиционной рекомендации исключить соль из рациона при высоком давлении. Выводы авторов опубликованы в журнале American Journal of Physiology — Renal Physiology.
Было доказано, что увеличение потребления калия с помощью продуктов, таких как бананы, может существенно снизить артериальное давление. Примечательно, что такой способ эффективнее даже снижения уровня натрия в рационе. Калий способствует выведению натрия из организма, нормализуя баланс электролитов и укрепляя сердечно-сосудистую систему.
Тесты показали, что наилучший результат достигается при соблюдении оптимального соотношения калия и натрия в пище.
Помимо бананов, калий также содержится в апельсинах, дыне, сухофруктах, картофеле и зелени.