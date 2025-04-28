Минздрав рассмотрит введение стоп-знаков для продуктов

Минздрав России готов рассмотреть инициативу с введением маркировки специальными обозначениями на вредной продукции питания. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Ранее ТАСС сообщал о том, что замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение министру здравоохранения, в котором предлагает ввести систему стоп-знаков для обозначения продуктов питания, вредных для здоровья. Уточнялось, что такая мера может помочь в решении сокращения больных сахарным диабетом, который в том числе может быть вызван неправильным питанием.

«Надо, чтобы предложения были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе - в рамках регламентных процедур», — сказал он, отвечая на вопрос о том, необходимо ли вводить стоп-знаки на вредной продукции.

Министр отметил, что сейчас многие магазины самостоятельно формируют полки здорового питания, на которых присутствуют продукты с правильной энергетической ценностью.