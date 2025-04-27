Почему стоит добавить в свой рацион перепелиные яйца

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала об уникальных полезных свойствах перепелиных яиц.

В интервью изданию NEWS.ru она, в частности, заявила, что этот продукт является уникальным по пищевой ценности, так как содержит сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов.

«Несмотря на свои миниатюрные размеры, каждое яйцо содержит сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов, – пояснила медик. – Перепелиные яйца содержат витамины группы В, а также микроэлементы, такие как селен, цинк и фосфор».

Селен и цинк, отметила Тимощенко, важны для работы иммунной системы, а также необходимы для поддержания репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин.

Кроме того, добавила она, перепелиные яйца богаты витаминами групп А и D, которые поддерживают зрение, иммунитет и участвуют в регуляции обмена кальция. Также гастроэнтеролог указала на то, что в них содержится лецитин, полезный для сердца и нервной системы.

Помимо этого, по словам специалиста, перепелиные яйца содержат целый спектр витаминов и микроэлементов, так важных для здоровья.

«Это витамин А, необходимый для поддержания здоровья глаз. Витамин D, который важен для обмена кальция, иммунитета и настроения», – рассказала врач.

Несмотря на повышенное содержание жиров, в перепелиных яйцах имеется лецитин, напомнила Тимощенко.

«Это важное для организма вещество позволяет поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень «плохого» холестерина. Оно также поддерживает работу нервной системы, в частности, обеспечивает передачу нервных импульсов, – резюмировала гастроэнтеролог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что перепелиные яйца помогают легче перенести стресс.