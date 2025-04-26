Простые шаги устранят неприятные ощущения в кишечнике. Британский диетолог и фитнес-тренер Джеймс Уайт назвал четыре способа избавиться от вздутия живота и газов.

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Во-первых, эксперт советует исключить переработанные продукты и сахар. Он поясняет, что основная причина неприятного вздутия заключается в злоупотреблении промышленно обработанными продуктами и быстрыми углеводами.

Во-вторых, нужно минимизировать потребление хлебобулочных изделий и макарон, которые могут провоцировать образование газов. В-третьих, следует есть медленно и осознанно. Специалист напоминает, что чувство насыщения приходит спустя 20 минут после еды.

Наконец, Джеймс Уайт рекомендует с осторожностью относиться к интервальному голоданию. Если вечером переедать после длительного воздержания от пищи, то это может негативно сказаться на состоянии кишечника. Лучше распределить приёмы пищи равномерно в течение дня.