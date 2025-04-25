Названо лучшее силовое упражнение для быстрого сжигания жира

Если ваша цель - сжигать жир и наращивать сухую мышечную массу, то есть одно упражнение, которое вам точно поможет. Это становая тяга.

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Становая тяга - одно из наиболее эффективных силовых упражнений для сжигания жира. Оно обеспечивает максимальную отдачу от ваших усилий. За счёт этого упражнения вы нарастите мышечную массу, увеличите частоту сердечных сокращений и одновременно нагрузите почти все группы мышц. Всё это - при правильном выполнении и целенаправленной программе.

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Начните с самой базовой версии упражнения - со становой тяги со штангой. Встаньте, расставив ноги на ширину бёдер. Штанга должна находиться над серединой ваших стоп. Согните бёдра и слегка согните колени, чтобы дотянуться до штанги. Возьмитесь за перекладину обеими руками. Выпрямите спину, напрягите корпус и задействуйте широчайшие мышцы спины. Позвоночник должен оставаться в нейтральном положении. Оттолкнитесь пятками, чтобы встать прямо. Держите штангу близко к телу, пока она поднимается вверх. В верхней точке штанги выпрямите бёдра, не отклоняясь назад и не выпрямляясь слишком сильно. Опустите штангу обратно на пол, контролируя движение, сначала согнув бёдра, а затем колени.

При этом держите плечи отведёнными назад, а грудь - поднятой. Избегайте округления позвоночника и рывков при выполнении упражнений. Старайтесь словно отталкиваться от пола, когда стоите.

Если вы новичок, то начните с лёгкого веса и сосредоточьтесь на совершенствовании техники перед увеличением веса.

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