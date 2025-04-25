Как собрать аптечку в отпуск с ребенком

При планировании отпуска с ребенком следует заранее подготовить аптечку и положить в нее препараты от аллергии, средства от обезвоживания и жаропонижающее. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, профессор Нисо Одинаева.

«Необходимы в поездке жаропонижающие и обезболивающие препараты в лекарственной форме по возрасту: свечи, сироп, таблетки. Положите в путевую аптечку термометр. Обязательны антигистаминные препараты, потому как аллергия может начаться внезапно. Спреи для носа: солевые растворы и сосудосуживающие капли по возрасту, назальный аспиратор для малышей. Кроме того, не забудьте взять с собой растворы для оральной регидратации при обезвоживании, сорбенты при отравлениях, противодиарейный и противорвотный препараты», – сказала Одинаева.

Также в поездке могут пригодиться антисептики, бинты, пластыри, репелленты, мази от укусов насекомых и отдельный набор лекарств при наличии хронических заболеваний у ребенка, добавила врач.

«Если предполагается долгое нахождение на солнце, необходимо взять солнцезащитный крем SPF 50+. Средства при солнечных ожогах (спреи с дексапантенолом). При попадании песка в глаза помогут глазные антисептические капли», – отметила специалист.

Эксперт напомнила, что при покупке лекарств в аптеке необходимо обязательно учитывать возраст ребенка.