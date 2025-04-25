Какие полезные привычки стоит заиметь весной

Весной человеку стоит заиметь несколько новых полезных привычек, считает врач-невролог Владимир Мартынов.

«Весна — отличное время пересмотреть свои привычки. На улице теплеет, световой день увеличивается — это естественный повод начать больше гулять, проводить время на солнце. Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон», - сказал он в интервью РИА Новости.

Врач советует также добавлять в рацион больше зелени, с их появлением – свежих овощей, а также употреблять побольше воды.

Ранее «СП» писала о том, что употребление шашлыка может спровоцировать рак и способствовать обострению заболевания желудочно-кишечного тракта, предупредил врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.