Есть ли доказательств вреда газированной воды

Ограничивать себя в употреблении таких напитков следует, учитывая индивидуальные особенности организма.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко.

«На сегодняшний момент убедительных доказательств, что нельзя никому и ни за что пить воду с газами, — нет. И то же самое в обратную сторону, — абсолютно такого нет. Здесь ориентируемся на персонализацию для каждого организма. Если есть какие-то проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, какие-то воспалительные нарушения: гастрит, проблемы с количеством соляной кислоты желудка, которая выделяется, — имеет смысл обращать внимание на наличие газиков. И, наверное, в меньшей степени отдавать им предпочтение. Если у нас человек относительно здоровый, то в принципе добавлять себе в рацион газированную водичку несладкую вполне себе может позволить».

Ранее диетолог назвала чипсы и газировку «мягкими наркотиками». Из-за чрезмерного их употребления организм «разрушается». Всё чаще выявляются сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак. Таким мнением Елена Соломатина поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».