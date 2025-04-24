Простой трюк, который поможет хорошо видеть без очков

У людей с патологиями зрения бывают ситуации, когда они внезапно остаются без очков: не могут их найти, забывают где-то или ломают. Оказывается, есть простой способ, как временно вернуть себе четкое зрения. Офтальмолог рассказала об одном проверенном трюке.

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Все, что нужно сделать – согнуть ладонь в кулак, оставив небольшое отверстие внутри кулака. В это отверстие следует посмотреть одним глазом, закрыв другой свободной рукой – рассказал глазной хирург Дэвид Алламби.

Врач упомянул так называемый «эффект булавочного отверстия», который был известен в Китае еще в 5 веке до н.э. У человеческого глаза есть хрусталик и особые мышцы, которые обеспечивают правильное движение света, при котором человек видит четко. У людей с близорукостью, астигматизмом и другими патологиями зрения этот механизм не работает должным образом, из-за чего изображение размывается.

Когда человек смотрит сквозь маленькое отверстие неплотно сжатого кулака, свет фокусируется на сетчатке, благодаря чему зрение временно восстанавливается.