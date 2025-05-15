Молочница в ротовой полости: как лечить
Оральный кандидоз, более известный как молочница ротовой полости, — это инфекционное заболевание, вызванное активным размножением грибков рода Candida. Эти микроорганизмы присутствуют в организме каждого человека и в норме не вызывают проблем. Однако в некоторых случаях их рост становится чрезмерным, что и приводит к развитию заболевания.
О том, как справиться с проблемой, «Рамблеру» рассказала стоматолог Валерия Козлова.
Причины появления заболевания
Молочница ротовой полости может возникнуть в любом возрасте — как у младенцев, так и у взрослых, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Внешне кандидоз проявляется в виде густого белого налёта на слизистой оболочке рта, вызывает жжение, зуд и болезненность. Также может сопровождаться сухостью во рту и появлением трещин в уголках губ.
Молочницу во рту могут вызывать разные факторы, но основные из них следующие:
- ослабленный иммунитет — вследствие хронических заболеваний, недавно перенесённой болезни или длительного приёма лекарств, особенно антибиотиков,
- гормональные перестройки — во время беременности или при нарушениях работы эндокринной системы,
- длительный приём антибактериальных препаратов — такие лекарства уничтожают и полезную микрофлору, создавая благоприятные условия для размножения грибков рода Candida,
- нарушение гигиены полости рта — нерегулярная или некачественная чистка зубов, использование неподходящей зубной пасты или ополаскивателя,
- курение, чрезмерное потребление сладкого и алкоголя — это влияет на кислотно-щелочной баланс во рту и способствует развитию инфекции.
Как уменьшить отечность во время ПМС
Как вылечить молочницу в ротовой полости
Схему лечения орального кандидоза должен назначать только врач — стоматолог или терапевт. Обычно она включает в себя следующие этапы.
- Противогрибковые препараты. Врач подбирает антимикотики для приёма внутрь. Дозировка и длительность курса определяются индивидуально.
- Местное лечение. Слизистую рта необходимо регулярно обрабатывать антисептическими и противогрибковыми средствами, такими как хлоргексидин, мирамистин или содовый раствор. Также могут назначаться аппликации с тетраборатом натрия.
- Коррекция питания и укрепление иммунитета. Параллельно с основным лечением пациенту рекомендуют изменить рацион и принимать иммуномодулирующие препараты и витаминные комплексы. На время терапии исключаются сладкие, дрожжевые и мучные продукты.
Есть ли профилактика орального кандидоз
Чтобы снизить риск развития молочницы ротовой полости важно соблюдать простые действия, которые уберегут от неприятного грибкового заболевания. В первую очередь, необходимо регулярно и тщательно чистить зубы — дважды в день, не менее двух минут. Обязательно используйте вспомогательные средства: зубную нить, ершики, скребок для языка и ополаскиватели с антисептическим действием. При ношении зубных протезов или съемных конструкций, также необходимо их тщательно вычищать.
Состояние ротовой полости и зубов напрямую зависит от образа жизни человека. Если есть вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем, то риск образования молочницы сильно увеличивается. Важно следить за рационом и водным балансом. Быстрому и длительному размножению грибков способствует избыток простых сахаров и углеводов. Особенно это касается продуктов, которые трудно вычистить с зубов языком или без помощи щетки, например, тягучие и жевательные конфеты.
Молочница ротовой полости – это заболевание, которое требует своевременного лечения и грамотного подхода. При первых симптомах важно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений и быстро восстановить здоровье полости рта.