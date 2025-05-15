Молочница в ротовой полости: как лечить

Оральный кандидоз, более известный как молочница ротовой полости, — это инфекционное заболевание, вызванное активным размножением грибков рода Candida. Эти микроорганизмы присутствуют в организме каждого человека и в норме не вызывают проблем. Однако в некоторых случаях их рост становится чрезмерным, что и приводит к развитию заболевания.

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О том, как справиться с проблемой, «Рамблеру» рассказала стоматолог Валерия Козлова.

Причины появления заболевания

Молочница ротовой полости может возникнуть в любом возрасте — как у младенцев, так и у взрослых, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Внешне кандидоз проявляется в виде густого белого налёта на слизистой оболочке рта, вызывает жжение, зуд и болезненность. Также может сопровождаться сухостью во рту и появлением трещин в уголках губ. Козлова Валерия Олеговна Стоматолог-хирург, пародонтолог клиники "Мегастом"

Молочницу во рту могут вызывать разные факторы, но основные из них следующие:

ослабленный иммунитет — вследствие хронических заболеваний, недавно перенесённой болезни или длительного приёма лекарств, особенно антибиотиков,

гормональные перестройки — во время беременности или при нарушениях работы эндокринной системы,

длительный приём антибактериальных препаратов — такие лекарства уничтожают и полезную микрофлору, создавая благоприятные условия для размножения грибков рода Candida,

нарушение гигиены полости рта — нерегулярная или некачественная чистка зубов, использование неподходящей зубной пасты или ополаскивателя,

курение, чрезмерное потребление сладкого и алкоголя — это влияет на кислотно-щелочной баланс во рту и способствует развитию инфекции.

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Как вылечить молочницу в ротовой полости

Схему лечения орального кандидоза должен назначать только врач — стоматолог или терапевт. Обычно она включает в себя следующие этапы.

Противогрибковые препараты. Врач подбирает антимикотики для приёма внутрь. Дозировка и длительность курса определяются индивидуально.

Местное лечение. Слизистую рта необходимо регулярно обрабатывать антисептическими и противогрибковыми средствами, такими как хлоргексидин, мирамистин или содовый раствор. Также могут назначаться аппликации с тетраборатом натрия.

Коррекция питания и укрепление иммунитета. Параллельно с основным лечением пациенту рекомендуют изменить рацион и принимать иммуномодулирующие препараты и витаминные комплексы. На время терапии исключаются сладкие, дрожжевые и мучные продукты.

Есть ли профилактика орального кандидоз

Чтобы снизить риск развития молочницы ротовой полости важно соблюдать простые действия, которые уберегут от неприятного грибкового заболевания. В первую очередь, необходимо регулярно и тщательно чистить зубы — дважды в день, не менее двух минут. Обязательно используйте вспомогательные средства: зубную нить, ершики, скребок для языка и ополаскиватели с антисептическим действием. При ношении зубных протезов или съемных конструкций, также необходимо их тщательно вычищать. Козлова Валерия Олеговна Стоматолог-хирург, пародонтолог клиники "Мегастом"

Состояние ротовой полости и зубов напрямую зависит от образа жизни человека. Если есть вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем, то риск образования молочницы сильно увеличивается. Важно следить за рационом и водным балансом. Быстрому и длительному размножению грибков способствует избыток простых сахаров и углеводов. Особенно это касается продуктов, которые трудно вычистить с зубов языком или без помощи щетки, например, тягучие и жевательные конфеты.