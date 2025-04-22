Какие витамины и добавки нужны каждой женщине

Правильные питательные вещества помогают женщине улучшить самочувствие на любом из этапов жизни. Вот что рекомендуют принимать эксперты.

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Фолат/фолиевая кислота. Обычно эта добавки принимается для поддержания здоровой беременности. Она предотвращает дефекты нервной трубки у развивающегося плода и низкий вес при рождении. Также фолиевая кислота поддерживает здоровье сердца и клеточную функцию у небеременных женщин. Нехватка этого вещества приводит к анемии.

Железо. Это минерал, который способствует росту и развитию организма. При нехватке железа развивается анемия. Особенно важно принимать эти добавки во время менструации.

Кальций. Особенно важно его получать женщине перед менопаузой, так как тогда возрастает риск возникновения остеопороза. Достаточное потребление кальция уменьшает потерю мышечной массы, снижает риск переломов, поддерживает работу мышц. Также это вещество играет роль в регуляции гормонов, овуляции.

Витамин В12. С возрастом способность организма женщины усваивать его из пищи снижается. Поэтому важно принимать этот витамин тем, кому 50 лет и больше.

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Витамин D. Он помогает организму усваивать кальций, уменьшает воспаление, поддерживает работу иммунитета, регулирует настроение. Нехватка витамина D связана с нерегулярными менструациями, синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), снижением фертильности.

Омега-3 жирные кислоты. Эти жиры поддерживают здоровье сердца, суставов, работу мозга. Они помогают также справиться с менструальным дискомфортом, уменьшают воспаление. Во время беременности эти кислоты поддерживают развитие мозга и глаз плода.

Магний. Он важен для овуляции, поддерживает функцию мышц и нервной системы, выработку энергии, здоровье сердца. регулирует уровень сахара в крови, кровяное давление.

Мультивитамины/дородовые добавки. В целом они нужны не всем женщинам. Их регулярный приём может не дать значительных преимуществ тем, у кого нет дефицита витаминов.

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