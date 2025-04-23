Чем полезен зверобой для организма

Фитотерапия — то есть лечение травами — наиболее популярный метод народной медицины среди россиян. Согласно ВЦИОМ, им пользуются около 38 процентов граждан нашей страны. Зверобой в свою очередь — одно из основных растений, применяемых в фитотерапии. «Лента.ру» рассказывает о его лечебных свойствах, противопоказаниях и способах применения.

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Что такое зверобой

Зверобой — это род цветковых травянистых растений семейства зверобойных порядка Мальпигиецветные. Всего насчитывается около 300 видов зверобоя.

Цветет растение обычно летом, с июня по август, в зависимости от региона и типа. Встречается в различных климатических зонах, преимущественно в умеренных широтах. Его можно найти в Европе, Центральной и Восточной Азии, Северной Америке.

Зверобой предпочитает открытые участки — поля, луга, опушки лесов, иногда растет вдоль дорог и на склонах.

Ботаническое описание

Корень. У зверобоя обычно развивается мочковатая корневая система, то есть без выделения главного корня.

Стебель. Прямостоячий, может быть разветвленным, высотой от 30 сантиметров до одного метра (в зависимости от вида). Стебли часто с характерными прозрачными точечными железами, которые выделяют эфирное масло.

Листья. Противоположные, простые, с параллельным жилкованием, овальной или ланцетной формы (продолговатая пластина и заостренная верхушка). На листьях заметны прозрачные железы, которые часто видны при свете. У многих видов по краю листа проходят темные точки.

Цветы. Желтые цветки с пятью лепестками, которые расположены в радиальной симметрии. Цветки состоят из большого количества тычинок, собраны в верхушечные соцветия (метелки или щитки).

Плод. Многосемянная коробочка, которая открывается, когда плоды созревают. Семена мелкие, темные, гладкие.

Согласно одному из мифов, трава зверобой получила свое происхождение благодаря жар-птице: когда она, несущая огонь на Землю, была ранена, ее перо упало и превратилось в растение, которое приобрело магические свойства.

Другой миф связан с христианской традицией. В одной из его версий говорится, что когда Иоанн Креститель был обезглавлен, его кровь, упавшая на землю, преобразовалась в растения. Одним из них стал зверобой, который в этом предании символизирует очищение от греха и духовное исцеление.

Между тем название «зверобой» происходит от древнего представления, что это растение обладает силой, способной отпугивать и изгонять нечистую силу и диких зверей. В некотором смысле это правда — зверобой действительно может быть вреден для некоторых животных, в особенности для скота.

Так, животные могут быть подвержены сильной фотосенсибилизации (повышенной чувствительности к солнечному свету) при поедании свежей травы зверобоя. Это может привести к ожогам и повреждениям глаз. Зверобой также может вызывать у зверей отравление — особенно при длительном его употреблении.

История использования зверобоя

Несмотря на вред для животных, для людей зверобой — полезная трава. Его использовали в лечебных целях еще в Древней Греции. Гиппократ рекомендовал растение в качестве средства для заживления ран. А римский врач Плиний Старший писал об зверобое в труде «Естественная история».

В Средние века зверобой был важным компонентом в аптеке монахов. Он использовался в монастырях для заживления ран и остановки кровотечений.

Сегодня зверобой широко используется в фитотерапии и в качестве компонента для производства лекарств.

Химический состав зверобоя

Зверобой содержит следующие основные химические компоненты:

гиперицин — флавоноид с антидепрессивным действием;

гиперфорин — активное вещество, регулирующее уровень нейротрансмиттеров;

гверцетин, кемпферол, рутин — антиоксиданты и противовоспалительные вещества;

танины — вяжущие и антисептические вещества;

эфирные масла — с антисептическим и противовоспалительным действием;

сапонины — антибактериальные и противовирусные вещества;

алкалоиды (например, гиперозид) — оказывают успокаивающее воздействие;

органические кислоты (например, аскорбиновая кислота) — поддерживают иммунитет;

слизистые вещества — смягчают воспаления и способствуют заживлению;

витамины B, C и E.

Все эти компоненты обуславливают полезные свойства зверобоя, которые мы описали ниже.

Лечебные свойства зверобоя

Снижение симптомов депрессии

Зверобой депрессии. Экстракты зверобоя часто используются при легкой и средней степени депрессии, а также при тревожных расстройствах. Изготавливаются даже растительные антидепрессивные препараты на основе зверобоя.

Лечение расстройств сна

Как уже было отмечено, зверобой обладает легким успокаивающим эффектом, который может быть полезен при бессоннице, особенно вызванной стрессом. Он способствует расслаблению нервной системы, облегчая засыпание и улучшая качество сна.

Помощь при атопическом дерматите

Зверобой обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Он псориаз. Использование настоев или масла зверобоя способствует снижению воспаления, заживлению поврежденных тканей и улучшению состояния кожи. Антисептические свойства помогают предотвратить инфекции, которые могут возникнуть при повреждениях кожи.

Облегчение симптомов менопаузы

Растение может помочь женщинам в период менопаузы. Активные вещества зверобоя воздействуют на уровень гормонов и нейротрансмиттеров, что способствует улучшению настроения и общему психоэмоциональному состоянию. Он также может облегчать приливы и потливость — распространенные симптомы в период климакса.

Поддержка иммунной системы

Благодаря высокому содержанию витаминов (особенно витаминов группы B и C), минералов и антиоксидантов, зверобой помогает укреплять иммунную систему, повышая сопротивляемость организма к инфекциям и стрессу. Это особенно важно в период восстановления после болезней или в условиях повышенной физической и эмоциональной нагрузки.

Улучшение состояния желудочно-кишечного тракта

Зверобой гастриты и колиты. Он оказывает антисептическое действие, успокаивает воспаления и способствует заживлению поврежденных слизистых оболочек.

Антибактериальное и антивирусное действие

Экстракты зверобоя обладают антимикробными свойствами, что позволяет использовать растение для лечения легких инфекций.

Противопоказания

Несмотря на все свои полезные свойства, зверобой следует применять с осторожностью — из-за обилия противопоказаний и побочных эффектов. Перед его использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Беременность и кормление грудью

Применение зверобоя во время беременности и лактации не рекомендуется, так как его активные компоненты могут влиять на гормональный фон и вызывать побочные эффекты. В некоторых случаях зверобой может оказывать стимулирующее влияние на матку, что увеличивает риск выкидыша.

Аллергия

У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на компоненты зверобоя. Симптомы могут включать кожные высыпания, зуд, отеки или проблемы с дыханием. Если в анамнезе есть аллергия на другие подобные растения (например, на ромашку или календулу), зверобой противопоказан.

Совмещение с другими медикаментами

Зверобой может взаимодействовать с рядом лекарств, снижая их эффективность. Это особенно важно для:

антидепрессантов;

противозачаточных средств;

средств, разжижающих кровь;

иммуносупрессоров.

Поэтому, опять же, перед началом использования зверобоя важно проконсультироваться с врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства.

Чувствительность кожи и глаз

Зверобой может повышать чувствительность кожи и глаз к солнечному свету, что может привести к солнечным ожогам, особенно у людей с чувствительной кожей. При регулярном приеме зверобоя следует избегать длительного пребывания на солнце и использовать средства с высокой защитой от ультрафиолетового излучения.

Возраст до 12 лет

Детям принимать препараты и настои на основе зверобоя тоже нужно ограничено. Обычно его не рекомендуют до 12 лет, так как безопасность и эффективность применения растения у детей недостаточно изучены.

Психические расстройства

Людям, страдающим от биполярного расстройства или других тяжелых психических заболеваний, тоже лучше избегать применения зверобоя без консультации с врачом. В некоторых случаях зверобой может спровоцировать маниакальные эпизоды.

Гипертония

Иногда зверобой может повлиять на артериальное давление, поэтому людям с гипертонией или заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит быть осторожными при его применении.

Побочные эффекты

Зверобой, как и любая лекарственная трава, может вызывать побочные действия, особенно при неправильном применении или в сочетании с другими медикаментами. Это могут быть:

фотосенсибилизация. Один из наиболее распространенных побочных эффектов — повышение чувствительности кожи и глаз к солнечному свету;

проблемы с желудочно-кишечным трактом. Некоторые люди могут испытывать расстройства пищеварения при приеме зверобоя: тошноту, изжогу, боль в животе или диарею. Эти эффекты могут быть вызваны действием растительных компонентов на слизистую оболочку желудка и кишечника;

аллергические реакции. У некоторых людей может возникать аллергия на зверобой, проявляющаяся в виде кожных высыпаний, зуда, покраснения, отеков или экземы. В редких случаях возможны более серьезные аллергические реакции, такие как анафилаксия, особенно у людей, склонных к аллергиям на растения семейства Зверобойных;

нарушения сна. В некоторых случаях зверобой может вызывать бессонницу или нарушение сна, несмотря на его известное успокаивающее действие. Это связано с возможными изменениями в гормональном фоне и влиянием на нейротрансмиттеры, в том числе серотонин;

головная боль и головокружение. У некоторых людей при приеме зверобоя могут возникать головные боли или головокружение. Это может быть связано с воздействием на центральную нервную систему;

повышение артериального давления. В редких случаях зверобой может вызывать повышение артериального давления, что может быть опасно для людей, страдающих гипертонией.

Способы применения зверобоя в народной медицине

Зверобой используется в различных формах. Вот несколько способов его применения:

Отвар из зверобоя

Отвар — один из самых популярных способов использования зверобоя.

Приготовление:

1-2 чайные ложки сухих цветков и листьев зверобоя залить 200 миллилитрами кипятка.

Настаивать 10-15 минут, процеживают.

Принимать зверобой по 1/4–1/2 стакана 2-3 раза в день.

Настой на спирту

Приготовление:

100 граммов сухого зверобоя залить 500 миллилитрами водки или спирта (40-50%).

Настаивать 10-14 дней в темном месте, периодически встряхивая.

Процедить и хранить в темной бутылке.

Способ применения:

Внутрь: по 15-30 капель 2-3 раза в день.

Наружно — для лечения воспалений кожи, экземы, ожогов и порезов.

Масло зверобоя

Масло зверобоя — еще одно популярное средство для наружного применения.

Приготовление:

Залить свежие или сухие цветки зверобоя растительным маслом (например, оливковым) в пропорции 1:5.

Настаивать на солнечном свету в течение 2-3 недель, периодически встряхивая.

Процедить и хранить в темной бутылке.

Способ применения:

Наносить на кожу при ранах и ожогах, экземах, язвах и других повреждениях.

Можно использовать для массажа при болях в суставах и мышцах.

Чай из зверобоя

Чай из зверобоя — простой и удобный способ применения растения для общего укрепления организма и улучшения состояния при депрессии или бессоннице.

Приготовление:

1 чайную ложку сухого зверобоя заварить стаканом кипятка.

Настаивать 5-10 минут, после чего процедить.

Пить по 1-2 чашки в день.

Экстракт зверобоя

Экстракты зверобоя часто используются в составе таблеток или капсул, которые можно приобрести в аптеках — речь о биологически активных добавках (БАД). Эти средства на основе зверобоя обычно содержат концентрированные активные вещества. Потому следует строго соблюдать дозировку, указанную на упаковке или предписанную врачом.

Мнение науки

Наука и медицина в целом относятся к фитотерапии с осторожностью, хотя и признают ее потенциал. В последние десятилетия появляются научные исследования, которые подтверждают полезные свойства некоторых растений. Именно поэтому многие из них применяются при изготовлении полноценных лекарственных препаратов.

Однако медики сходятся в одном: замена травами лекарств может быть опасна. Применять отвары и настои из них можно лишь в дополнение к научно доказанным медикаментам, в составе комплексной терапии и только после консультации лечащего врача.