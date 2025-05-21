Можно ли делать массаж лица, если стоит ботокс

Массаж обещает улучшить циркуляцию, вывести лишнюю жидкость и буквально вернуть лицу молодость и свежесть. Звучит заманчиво, особенно когда хочется освежить кожу с минимальными усилиями. Но что делать, если вы уже прибегали к «тяжелой артиллерии» в виде ботокса или филлеров? Вместе с массажистом Анастасией Мищенко "Рамблер" выясняет, безопасен ли массаж в таком случае.

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Вреден ли массаж при наличии инъекций

Если кратко – то массаж лица вам точно не навредит, если с момента проведения инъекционных процедур прошло не менее месяца. В остальных случаях стоит проявлять осторожность. Первые дни после введения филлеров и ботокса — не время для скрабов, кислот и новых сывороток. Даже привычные уходовые средства лучше использовать с осторожностью: без ароматизаторов, с нейтральным pH и без раздражающих компонентов. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Особенно важно отложить любые механические чистки, вакуумные процедуры и микротоки. Это не только снизит риски, но и обеспечит более стойкий и предсказуемый результат. Как бы ни хотелось ускорить восстановление или добиться дополнительного эффекта, любые манипуляции с лицом после филлеров должны проходить при участии профессионала. У каждого пациента своя анатомия, тип кожи, скорость метаболизма и индивидуальная реакция на препарат. Только специалист, знающий особенности вашего лица и введенного наполнителя, может определить, когда и как действовать.

Ботокс: можно ли совмещать

Когда дело касается инъекций ботокса, в первую очередь стоит помнить о времени. Процедура не работает моментально, активные компоненты расслабляющих препаратов начинают действовать постепенно и коже нужно немного «тишины», чтобы зафиксировать результат. Поэтому любые манипуляции с лицом, особенно интенсивные, вроде массажа или профессионального ухода, лучше отложить минимум на две недели после уколов. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Слишком ранний визит к косметологу или домашний массаж после ботокса могут не только свести на нет эффект, но и вызвать побочки. Распаривание, активный массаж, кислоты, скрабы — все это увеличивает риск того, что препарат может «уехать» в нежелательную зону. Особенно это актуально для области вокруг глаз и бровей: неосторожное воздействие может привести к так называемому птозу, то есть временно опустившемуся веку.

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Правила при использовании филлеров

В отличие от ботокса, филлеры не столь капризны. Уже спустя четыре часа после процедуры они начинают стабильно удерживаться в ткани, а через пару недель окончательно «встраиваются» в структуру лица. Однозначно можно сказать, что массаж лица в первые сутки после процедуры — не лучшее решение, а дальше это допустимо в мягком и бережном формате. Вмешательство на этом этапе может привести к смещению геля, неровностям, а иногда и к асимметрии. Особенно осторожными следует быть с зонами, где кожа тонкая и подвижная. Например, губами или носогубным треугольником. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Когда массаж необходим

Бывают случаи, когда специалист может сам рекомендовать аккуратный массаж. Речь идет, например, о незначительных уплотнениях или неровностях, возникающих спустя несколько дней после процедуры. Тогда мягкие круговые движения пальцами способны улучшить распределение филлера и помочь тканям быстрее восстановиться. Но даже в таких случаях любые действия должны выполняться строго по назначению и под контролем специалиста.