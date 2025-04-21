Как выглядеть моложе с помощью питания и спорта

Силовые тренировки, а также питание помогут выглядеть моложе, а также поддержать мышцы и прочность костей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов рассказал газете «Известия», что высокое содержание кальция и витамина K2 делает кефир полезным для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза.

Специалисты отмечают, что для продления молодости можно заниматься аэробикой, а также ходить не менее 10 тыс. шагов в день. Для преображения тела нужно есть больше белка.

«В целом, люди в возрасте 50 лет и старше должны стремиться к потреблению 1,2-1,6 грамма белка на килограмм веса тела в день. Курица, говядина травяного откорма и яйца — все это источники белка. Также белком богаты бобы, орехи, семена, соя и рыба», — уточнили в сообщении.

До этого тренеры говорили, что функциональный фитнес поможет развить силу без тренажеров. Так, они советуют выполнять приседания с гантелями. Для этого нужно отвести бедра назад и вниз, держать грудь поднятой, а корпус — напряженным.