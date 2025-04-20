Почему душ всегда следует принимать вечером, а не утром

Душ в определённое время суток может оказать большое влияние на здоровье кожи и качество сна. Врачи предупреждают, что утренний душ может привести к накоплению бактерий на постельных принадлежностях вечером, что повышает риск кожных высыпаний и раздражений.

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Доктор Арагона Джузеппе утверждает, что вечерний душ имеет ряд преимуществ. Он помогает смыть аллергены, грязь и пыль, собранные телом в течение дня, особенно летом, когда воздух насыщен пыльцой и химикатами. Эти загрязнения могут попасть на постельное бельё и вызвать кожные проблемы, такие как прыщи и зуд.

Доктор Джейсон Сингх, врач из Вирджинии, также рекомендует вечерний душ. Он способствует выработке мелатонина и регулирует температуру тела, что положительно сказывается на качестве сна.

Людям с сухой кожей или кожными заболеваниями, такими как акне и экзема, тоже лучше принимать душ вечером: он помогает увлажнять кожу и поддерживать её здоровье в ночное время.