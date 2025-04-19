Где на кровати самое большое количество микробов и бактерий

В кровати люди проводят немало времени. Во время сна происходит потоотделение и шелушение кожи. За ночь человек теряет до 500 миллионов клеток влажной кожи и это именно то, что привлекает бактерии и крошечных насекомых. В какой части постели скапливается больше всего грязи?

В ногах

Медики, занимающиеся профилактикой заболеваний в детских летних лагерях, обязательно уделяют внимание состоянию постельного белья у воспитанников. Именно медсестры заявляют, что чаще всего в кроватях у детей в районе ног наблюдаются скопления песка и грязи. Это подтверждают и врачи из Ассоциации педиатров-инфекционистов. За день кожа ног, в частности на подошве и пальцах, собирает довольно много болезнетворных частиц, таких как грибки, фекальные бактерии, в том числе кишечную палочку. В процессе сна микробы и бактерии с подошв ног оседают на простыне и пододеяльнике. Многие штаммы, которые лаборанты могут извлечь из участков тканей постельного белья, оказываются безвредными для человека. Но некоторые способны вызвать тяжелую диарею, инфекции мочевыводящих путей и даже менингит. Именно поэтому детям и взрослым летом рекомендуется как можно чаще принимать душ и менять постельное белье раз в неделю или в 10 дней.

В изголовье

По словам микробиолога Манала Мохаммеда из Вестминстерского университета, постель человека служит домом для огромного количества самых разных бактерий. Например, на наволочках помимо частиц кожи головы почти всегда можно обнаружить стафилококки. Они попадают туда с волос человека. Специалист считает, что сами по себе эти бактерии безвредны. Но если они попадут в организм через открытую рану, то могут стать причиной возникновения кожной инфекции и даже спровоцировать развитие пневмонии. Причем проникновение в тело человека не обязательно должно происходить благодаря свежей царапине на лице или голове. Люди часто дышат во сне через рот, и скопившиеся на наволочке болезнетворные бактерии таким образом беспрепятственно всасываются в бронхи и легкие. Ко многим из этих патогенных микробов у людей давно сформировался иммунитет. Но если в какой-то момент состояние организма окажется ослабленным, то привычные бактерии, проживающие на наволочках, могут спровоцировать астму, бронхит или ларингит десенсибилизирующей природы. При этом у микробов может оказаться устойчивость к разного рода антибиотикам. Поэтому британский медик призывает особенно тщательно следить за чистотой наволочек.